SNS chce pre turizmus vlastné ministerstvo

Roky sa v turistickej brandži hovorí o potrebe vyňať cestovný ruch spod Ministerstva dopravy a výstavby a zriadiť samostatný úrad, alebo organizáciu, ktorá by ho koordinovala.

Ako jeden z dôvodov prezident Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák pred časom pre TREND uviedol skutočnosť, že turizmus je prierezové odvetvie a musí sa riadiť stovkami zákonov a nariadení, ktoré bez vzájomnej koordinácie vydáva niekoľko ministerstiev, čo značne komplikuje podnikanie v tejto oblasti. Preto by bolo treba mať samostatnú inštitúciu, ktorá by tieto veci koordinovala, ale aj presadzovala záujmy turistickej brandže.

Aspoň u predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danko (SNS)s týmto názorom uspeli. Ten v stredu na tlačovej besede v Tatranskej Lesnej oznámil, že trvá na vytvorení ministerstva cestovného ruchu a športu. Na najbližšej Koaličnej rade predloží návrh koaličným partnerom.

Oblasť s potenciálom

"Sme absolútne presvedčení, že musí vzniknúť v budúcom roku ministerstvo cestovného ruchu a športu," povedal podľa TASR Danko. Nové ministerstvo by malo mať dvoch štátnych tajomníkov, jedného pre každú oblasť. Podľa Dankových slov musí mať v kompetencii prezentáciu štátu. Malo by aj definovať, čo sú domény Slovenska, do čoho treba investovať a aby sa to dalo prepojiť napríklad aj s organizáciou športových podujatí.

„Nemôžeme stagnovať. Je to oblasť ktorá má veľký potenciál," dodal Danko. Keďže takéto ministerstvo chýba, nie je podľa neho ani vytvorený jednotný postup, čo predstavuje problém aj pre podnikateľov. Vytvorenie ministerstva označil za systémový krok do budúcnosti.

Aké kompetencie a koľko peňazí?

Turistická brandža by prípadné vytvorenie ministerstva určite privítala, vzniká tu ale niekoľko ale. Ministerstvo áno, otázka je, ako by naozaj dokázalo presadzovať a zastupovať potreby brandže a ako by bolo financované. Význam by jeho vytvorenie malo len v prípade, ak by malo reálne kompetencie a peniaze.

Sekcia cestovného ruchu na ministerstve dopravy má totiž informácií ministerstva v roku 2019 rozpočet 9,2 milióna EUR. Pritom podľa údajov. World Travel and Tourism Council, v roku 2017 bol priamy podiel cestovného ruchu na HDP Slovenska 2,6 percenta, to je 2,2 miliardy EUR a celkový 6,3 percenta, čo je 5,4 miliardy EUR. Naspäť na jeho rozvoj však štát cez propagáciu Slovenska a príspevky oblastným organizáciám cestovného ruchu vracia len pár miliónov.

Druhou otvorenou otázkou je propagácia Slovenska. Tá je roky oproti susedným štátom finančne poddimenzovaná a neefektívna. Všade na svete robia marketing štátu špecializované štátne, alebo pološtátne agentúry – národné touristboardy, len u nás po zrušení Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Sekcia cestovného ruchu na ministerstve dopravy a výstavby.

Štátny marketing nemôže robiť priamo ministerstvo

Rozpočet na marketing Slovenska pre rok 2019 je podľa informácií z ministerstva 2,5 milióna EUR a zaoberá sa ním 14 ľudí. To je doslova zlomok toho, koľko venujú na svoju propagáciu okolité krajiny. Pre porovnanie - aj jedna, v rámci Rakúska v turizme stredne úspešná spolková krajina akou je Korutánsko s pol miliónom obyvateľov dáva na svoj marketing štyri krát toľko ako 10-násobne ľudnatejšie Slovensko a robí ho tam 31 ľudí.

Andrej Danko v stredu povedal, že v kompetencii nového ministerstva by mala byť aj prezentácia štátu. To je pravda, ale určite by ju nemalo robiť priamo ministerstvo. To, aj keď by tu pracovali aj tí najšikovnejší ľudia, nemôže z titulu nastavenia svojich procesov, legislatívy atď. úspešne suplovať marketingovú agentúru.

V marketingu a v tom turistickom to platí tiež, sa v prvom rade žiada flexibilita, ale akékoľvek rozhodnutie v rámci ministerstva, aj o zdanlivých maličkostiach ako sú propagačné materiály, je záležitosť týždňov a niekedy aj mesiacov, takže schopnosť vykonávať operatívu je značne obmedzená. .