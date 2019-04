SNS: Je škoda búrať Rázsochy, už mohli byť funkčné

28.04.2019, 09:41 | TASR

Rozostavaný skelet štátnej nemocnice na Rázsochách je relatívne zdravý, Rászochy by sa teda búrať nemuseli. Myslí si to poslanec za SNS Štefan Zelník, ktorý nevidí dôvod na to, aby štát odkupoval rozostavanú nemocnicu finančnej skupiny Penta na bratislavských Boroch.