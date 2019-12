SNS takmer pred parlamentom a britské voľby. Najdôležitejšie správy dňa

12.12.2019, 19:00 | TREND.sk

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

SNS na prahu parlamentu

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v decembri, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 19,6 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Kotlebovci - ĽSNS so ziskom 11,8 percenta a na treťom koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu so ziskom 10,3 percenta hlasov. SNS a SaS sú na hranici zvoliteľnosti.

Vnútra rieši s Facebookom kampane

Zástupcovia Ministerstva vnútra a Úradu štátnej komisie rokujú s Facebookom v súvislosti s preskúmavaním vedenia nezákonnej volebnej kampane. Naplánované sú aj stretnutia so zástupcami spoločnosti Google. E. Chmelová upozornila, že pre občanov, ktorí chcú uverejňovať na Facebooku príspevky, ktorými by sa porušoval zákon, nebude jednoduché zostať v utajení.

Pri Kuchajde postavia Lakeside Park 2

Kancelársky komplex Lakeside Park v Bratislave dostane avizovanú druhú časť, ktorú pôvodný vlastník naplánoval už pred rokmi, no k výstavbe napokon neprišlo. Od vlaňajška patrí administratívna budova investičnej banke Wood & Company, ktorá „dvojku“ vybuduje v spolupráci s novým partnerom. Pôvodne sa Lakeside Park kreslil ako veľkolepý komplex s ďalšími tromi fázami vrátane ďalších výškových budov, no pôvodný majiteľ napokon nové objekty k prvej kancelárskej veži s menším pripojeným krídlom nepridal.

Až 400 bytov medzi kasárňami, v projekte sú aj hokejisti

Areál bývalých kasární na ulici 29. augusta v Poprade predá mesto za milión eur. Verejnú obchodnú súťaž vyhrala miestna spoločnosť PG-GMT, ktorá ako jediná predložila svoj návrh. Spolumajiteľmi sú v nej ľudia z viacerých developerských spoločností aj bývalí hokejisti. Súťaž vyhlásili ešte 13. júna, do 15. novembra mohli záujemcovia predkladať svoje návrhy. Komisia, ktorá o predaji rozhodovala, sa napokon uzniesla, že spoločnosť, ktorá sa ako jediná do súťaže prihlásila, splnila všetky podmienky.

Bollywoodsky film pod Tatrami

V okolí Sliezskeho domu vo Vysokých Tatrách v týchto dňoch nakrúcajú bollywoodsky film pod názvom Chehre, v preklade Tváre. Je to prvýkrát, čo si indická filmová produkcia vybrala na natáčanie Slovensko. Jeden z členov štábu, Poliak Maciej Zemojcin, uviedol, že pôvodne sa malo natáčať v okolí Zakopaného, napokon sa rozhodli pre Sliezsky dom. Hlavným protagonistom snímky je Amitabh Bachchan, jedna z najväčších hviezd Bollywoodu, ktorému sa na Slovensku veľmi páči a váži si najmä pohostinnosť miestnych ľudí.

Briti volia a rozhodujú o brexite

Takmer 46 miliónov ľudí je oprávnených hlasovať vo štvrtkových voľbách do 650-člennej Dolnej snemovne britského parlamentu. Volebné miestnosti budú otvorené od ôsmej nášho času a zatvoria sa o jedenástej večer. Voliť môžu občania, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov. Výsledky by mali byť známe 13. decembra. Spojené kráľovstvo je rozdelené na 650 volebných obvodov.