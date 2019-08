Socialisti chcú zaviesť daň z bohatstva. Čo hovoria skúsenosti?

26.08.2019, 22:41 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Nemecká sociálno-demokratická strana (SPD) v pondelok informovala, že chce zdaniť milionárov a miliardárov novou daňou z bohatstva. Išlo by o daň z aktív ako nehnuteľnosť, majetok, akcie či hotovosť. S podobným návrhom prišla prednedávnom americká demokratka Elizabeth Warrenová. Má však daň z majetku ekonomický zmysel?

Navrhovaná nemecká daň by platila pre milionárov s majetkom väčším ako dva milióny eur a jej výška by bola na úrovni jedno percento ročne. Miliardárov by sa týkala ročná daň na úrovni 1,5 percenta.

Daň má podľa prepočtov SPD priniesť do štátnej kasy príjem na úrovni 10 miliárd eur. Peniaze by mali byť použité na infraštruktúrne výdaje, píše Reuters.

Nemci súhlasia. Až 58 percent opýtaných je za zavedenie dane z bohatstva. Proti je iba tretina. No s daňou nesúhlasia najmä kresťanskí demokrati a preto pri súčasnej vládnej koalícií sotva prejde.

SPD vníma daň ako možnosť zastaviť pokles svojich volebných preferencií. Čo však hovoria o dani z majetku skúsenosti?

Rozpačitá história

