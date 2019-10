Sociológ Hřích: Ľudia sú pri správach povrchní, preto ich netrápi ani Threema

08.10.2019, 07:00 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Bežný človek pri čítaní spravodajstva nejde veľmi do hĺbky. Preto nie je podľa sociológa Václava Hřícha z agentúry AKO prekvapením, že komunikácia Mariana Kočnera v aplikácii Threema znepokojuje na základe prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza len polovicu obyvateľov. Zároveň hovorí, že Threema bude dobrým mostíkom v predvolebnej kampani, no nebude jej jedinou témou.

Prieskum agentúry Focus ukázal, že komunikácia Mariana Kočnera v Threeme znepokojuje polovicu obyvateľov Slovenska. Nie je to trochu málo?

Nepozeral by som sa na to tak, že je to málo. My totiž niekedy zabúdame na to, že bežný občan nekonzumuje informácie o politike v médiách v nejakom veľkom rozsahu. Záujem bežného človeka je často rozdelený medzi omnoho jednoduchšie veci. To sa potom prejavuje na číslach o čítanosti, počúvanosti či sledovanosti jednotlivých médií.

Ako vyzerá naberanie informácií v podaní bežného človeka?

Existujú výskumy, ktoré hovoria, že si ráno pozrie to, čo jeho priatelia zdieľajú na sociálnej sieti, na obed si prečíta jednu dve správy a večer si pozrie jedno televízne spravodajstvo. Potom už nasleduje zábava. Ak 23 percent ľudí v prieskume povedalo, že ani nezaznamenalo informácie o Threeme, znamená to, že štvrtina dospelých na Slovensku takéto správy nečíta, vôbec ich to nezaujíma. To však znamená, že ich nezaujímajú ani pozitívne veci o politike, to už ide jedno s druhým.

Čo tento výskum ukazuje o nálade ľudí na Slovensku?

Dá sa povedať, že štvrtinu ľudí vôbec nezaujíma politika. Dovolím si tvrdiť, že veľká časť týchto ľudí sa prekrýva s tými, ktorí potom ani nechodia voliť.

Dokáže bežný človek vôbec vnímať také kvantá informácií, ktoré v súvislosti s komunikáciou v Threeme vychádzajú na povrch?

Obyčajných ľudí takéto informácie často nezaujímajú, takže ich ani nepotrebujú vnímať alebo spracúvať. My to vidíme aj pri výskumoch, keď sa s ľuďmi rozprávame o akejkoľvek téme, ktorá práve beží v médiách, a nemusí ísť o politiku. Ľudia žijú v titulkoch. Zachytia to, čo vidia v nadpise a možno perexe, do hĺbky často nejdú.

Je to vidieť aj na tom, koľko ľudí má predplatené médiá, ktoré zamykajú svoje články platobnou bránou. Keď si vezmete počet ľudí, ktorí majú zakúpené predplatné niektorého portálu,

