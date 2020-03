Solidarita a princípy sa vytratili. EÚ čakajú radikálne zmeny

24.03.2020, 15:00 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Názor | Veľké krízy prinášajú veľké zmeny. Bola to veľká depresia z 30. rokov minulého storočia, ktorá vyniesla dávno zabudnutého Adolfa Hitlera opäť na výslnie. Bola to černobyľská katastrofa, ktorá vylomila zuby Sovietskemu zväzu. A bola to finančná kríza, ktorá zničila sny o veľkom európskom projekte.