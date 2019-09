Sólymos vyhral bitku, no vojna sa ešte len začína

13.09.2019, 09:30 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Názor | Environmentálny ošiaľ je momentálne silnejší ako priemyselná loby. Aj preto prešiel zákon o zálohovaní PET fliaš a plechoviek až prekvapujúco ľahko. Proti nemu sa postavila s jednou výnimkou len SaS, aj to veľmi opatrne.

Na ministerstve životného prostredia si mohli v stredu podvečer s pokojom otvoriť šampanské a zapáliť víťazné cigary. Parlament bez akýchkoľvek problémov schválil zákon, ktorý od roku 2022 na Slovensku zavedie zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Za hlasovalo 121 poslancov, 20 sa zdržalo.

V skratke. Keď si človek kúpi v potravinách plechovku alebo fľašu kokakoly, zaplatí za ňu zálohu. Keď prázdny obal od nápoja prinesie do obchodu, zálohu dostane späť. Inštitút environmentálnej politiky vyrátal, že toto opatrenie ročne uberie zo slovenských skládok odpadu skoro milión kubických metrov odpadu. Pre predstavu je to bratislavské Námestie slobody zaplnené PET fľašami do výšky 22 metrov.

Neprehliadnite Plast nad zlato. Kto sa nabalí na zálohovaní

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek by na Slovensku mohlo začať fungovať od roku

Plast nad zlato. Kto sa nabalí na zálohovaní Slováci by podľa prieskumu zálohovanie PET fliaš uvítali

Väčšina však uviedla, že bude triediť plast ako doteraz

Víťazstvo pre prírodu

Aj keď sa o nejakej forme zálohovania nápojových obalov u nás hovorilo už roky, iniciatívu zobral do rúk až minister životného prostredia László Sólymos z Mosta-Híd, ktorý v sebe, zdá sa, objavil úprimnú chuť bojovať za životné prostredie. Okrem zálohovania jeho rukopis nesie zvýšenie poplatkov za skládkovanie či vydarená novela zákona o ochrane prírody.

Zálohovanie fliaš by malo v prvom rade vizuálne vyčistiť životné prostredie, no taktiež by nám malo výrazne pomôcť vyzbierať 90 percent PET fliaš uvedených na trh, čo od nás čoskoro začne vyžadovať aj Európska únia.

Aj keď sa v stredu večer mohlo na Štúrovom námestí oslavovať, ministerskí úradníci by mali radosť ešte krotiť. Zálohovanie by malo reálne začať fungovať až od januára 2022.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť