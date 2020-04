Soták: Nech si politici zoberú smotanu. Ale sami krízu nezvládnu

01.04.2020, 12:00 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

V utorňajšom rozhovore Vladimír Soták, generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová a predseda podnikateľského združenia Klub 500, hovorí svoj názor na prijaté opatrenia na pomoc ekonomike v súvislosti s koronavírusom.

V rozhovore sa dočítate: • Prečo je návrh slovenského „kurzarbeit“ nedostatočný • Aké postavenie v ekonomike majú veľké firmy • Čo by mala vláda robiť, aby pomohla ekonomike

Považujete súčasné opatrenia vlády za dostatočné?

Musíme brať do úvahy aj to, že vláda funguje druhý týždeň. To, že v nedeľu dali týchto sedem opatrení - prvú pomoc, ako to marketingovo nazvali - je určite dobré, že to urobili. Problém však je, že tam zahrnuli iba malých a stredných podnikateľov a živnostníkov, a vypadli z toho veľké podniky.

Na adresu veľkých podnikov povedali, že sa použije model, že veľké podniky môžu dostať mesačne do 200-tisíc eur a za celý rok 800-tisíc eur. To znamená, že riešia firmy do 250 až 300 zamestnancov, čo sú malé a stredné firmy. Veľké firmy nad 500 zamestnancov ich ako keby nezaujímajú.

Aj keď to nie je celkom tak, pretože na túto tému komunikujeme s ministrami hospodárstva aj financií. A oni vedia, že sme tu. Prisľúbili ním, že pripravia opatrenia aj pre veľké firmy, no zatiaľ nie sú.

Neprehliadnite Veľkosť záchranného balíčka pre podnikateľov sklamala

Koalícia schválila opatrenia na podporu podnikateľského sektora

Veľkosť záchranného balíčka pre podnikateľov sklamala Ako kríza pomôže Nemecku dobyť Európu

Názor | Nemecko má šancu a schopnosti svoju rolu ešte viac posilniť, a to na úkor...

Práve na túto tému ste zvolali dnešnú tlačovku..

Zvolali sme tlačovú konferenciu, aby sme povedali, že sedem opatrení, čo bolo vydaných, je v poriadku. Ale potrebujeme vedieť, čo nastane v deň D, keď vďaka pandémii veľké firmy prestanú vyrábať.

Sme ekonomika orientovaná na export. Vidíme, že v Taliansku všetky firmy stoja, v Španielsku v nedeľu po dvadsiatej druhej zastavili všetky fabriky. Vieme to - máme tam dve výrobné fabriky. Koronavírus sa šíri aj vo Francúzsku a v Nemecku. A keď to tu zastane, tak nebudeme mať kde expedovať naše výrobky. Chvíľu môžeme robiť do zásob, ale potom budeme musieť skončiť.

Keby sme museli skončiť, tak nastane otázka, na koľko. Mesiac? Dva? Tri? A čo so zamestnancami?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť