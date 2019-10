Špinavšia ako lietadlá a autá. Námorná doprava hľadá pohon bez emisií

11.10.2019, 08:00 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Belgická spoločnosť sa dostala na špicu v závode, ktorého cieľom je nájsť spôsob, ako by mohla vyzerať budúcnosť námornej dopravy. Plavidlo Hydroville od spoločnosti Compagnie Maritime Belge je prvým na svete, ktoré spaľuje vodík v dieselovom motore. Rodinná firma má ambície v nasledujúcich rokoch využiť túto zelenú technológiu aj pri veľkých nákladných lodiach. Tento spôsob pohonu môže predstavovať budúcnosť pre lodnú dopravu, ktoré je jedno z najšpinavších odvetví na svete.

Belgický prístav v Antverpách má novinku. Možno v ňom nájsť plavidlo, ktoré sa pohybuje bez toho, aby do ovzdušia vypúšťalo akékoľvek škodlivé látky. Loď pre 16 pasažierov je prvou na svete, ktorá v jej dieselovom motore spaľuje vodík. Pri prevádzke sa tak neuvoľňuje žiaden oxid uhličitý či siričitý.

Jedinou vedľajšou látkou procesu horenia je oxid dusíka, ktorý sa ako katalyzátor premení na neškodný dusík a vodu. „Zelené palivá na báze vodíka sú v dlhodobom horizonte jediným riešením s nulovými emisiami,“ povedal pre CNN šéf spoločnosti Compagnie Maritime Belge Alexander Saverys.

Špinavšie ako lietadlá a autá

Lodná doprava produkuje viac emisií ako letecká doprava. Lietadlá a lode vypúšťajú do atmosféry dohromady päť percent skleníkových plynov, z toho tri percentá pripadajú na lodnú dopravu. Toto číslo sa môže zdať malé, no predstavuje vyššiu hodnotu, než sú celkové emisie Veľkej Británie. Ak by bola námorná doprava krajinou, stala by sa šiestym najväčším znečisťovateľom hneď po Číne, USA, Indii, Rusku a Japonsku. Lodná doprava sa tak radí medzi najšpinavšie odvetvia. A jej veľkosť neustále narastá.

