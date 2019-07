Špionážna aliancia Five Eyes oslabuje, dôvodom má byť Huawei

03.07.2019, 16:55 | Jaroslav Fabok

Americká vláda vyjadrila obavy v súvislosti s novou super rýchlou sieťou 5G, ktorú buduje čínska spoločnosť Huawei. Podľa Američanov by čínska vláda a jej špionážne agentúry, prostredníctvom 5G siete mohli získať jednoduchší prístup k systémovým informáciám z jednotlivých zariadení. To by mohlo podľa Američanov viesť ku zvýšenému riziku špionážnych činností zo strany Číny.