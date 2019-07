USA pošlú stovky vojakov do Saudskej Arábie. Dôvodom sú napäté vzťahy s Iránom

19.07.2019, 09:46 | Jaroslav Fabok

V regióne Blízkeho východu napätie stále neprestáva pulzovať. Spojené štáty už pred viac ako mesiacom vyhlásili, že sa do oblasti chystajú poslať tisíc vojakov. Malo ísť o reakciu na útok voči zahraničným tankerom v Ománskom zálive, ktorý bol pripisovaný iránskym Revolučným gardám.

V stredu Pentagón oznámil, že prvých 500 vojakov bude onedlho poslaných na územie Saudskej Arábie. Americkí vojaci by mali byť umiestnení na leteckej základni Prince Sultan, ktorá leží v blízkosti hlavného mesta Rijád. Informáciu ako prvá priniesla CNN.

Príprava pozícií

Ďalšie americké posily v regióne budú mať za úlohu monitorovať iránske aktivity a chrániť vojakov, ktorí do oblasti dorazili pred nimi. Na mieste sú tiež pripravené vojenské stíhačky a raketové systémy typu zem-vzduch.

Podľa informácií, ktoré priniesol denník The New York Times, sa mal americký prezident Donald Trump pred mesiacom vyjadriť, že síce nemá záujem o vojenský konflikt s Iránom, ale ak bude nútený, „krajina bude čeliť deštrukcii, akú ešte nezažila“. Pentagón mal dokonca istý čas uvažovať aj o tom, že do regiónu dodatočne vyšle ďalších približne 6-tisíc vojakov.

Satelitné zábery z konca

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť