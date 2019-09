Spoločné zdaňovanie firiem v EÚ: Stratíme suverenitu alebo pomôžeme menším?

O spoločnom zdaňovaní firiem sa v Európskej únii hovorí už dlho. Česká ekonómka Danuše Nerudová prepočítala možné dopady pre štátne rozpočty a pre firmy, ak by sa zaviedol spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb pre spoločnosti v skupine s obratom nad 750 miliónov eur.

Ako by mohol fungovať Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)

Ak by sa v EÚ prijal systém spoločného základu dane, firmy by sa neevidovali ako samostatné entity, ale patrili by do jednej skupiny. Tým by sa odstránil systém prevodných cien, čo by najmä malým a stredným podnikom odstránilo náklady takzvaných prevodných cien – teda rôznych účtovníckych operácií, poplatkov a manažérskych služieb. Práve tieto operácie vedú veľké firmy k daňovej optimalizácii.

Základ dane celej skupiny by sa rozdeľoval medzi jednotlivé európske krajiny na základe alokačnej rovnice. Do tej by spadali premenné ako objem vyplatených miezd, počet zamestnancov, obrat či aktíva v danej krajine. Diskutuje sa aj o zavedení „digitálnej premennej“, ktorá by zahŕňala stupeň digitalizácie. Spoločný základ dane by sa týkal firiem, ktorých ročný obrat firemnej skupiny je minimálne 750 miliónov eur. Európsky parlament navrhol, aby sa tieto zmeny týkali firiem v skupine s ročným obratom nad 40 miliónov eur.

Rozdelený základ by sa zdanil sadzbou dane z príjmov pre firmy, ktorá platí v každej krajine. Na Slovensku je to 21 percent, v Česku 19 percent, v Maďarsku 9 percent, čím by sa zachovala daňová súťaž.