Správkyňa Hongkongu stiahne zákon o vydávaní osôb do Číny

04.09.2019, 12:45 | TASR

Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová v stredu oznámila stiahnutie sporného zákona, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny. C. Lamová to povedala na stretnutí s provládnymi poslancami. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vládny zdroj.