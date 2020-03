Šramko: V najhoršom scenári môže dlh vzrásť o 10 percent HDP

23.03.2020, 20:00

V rozhovore pre TREND Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že v teoreticky najhoršom prípade by dlh Slovenska mohol vzrásť až k 60 percentám HDP. V súčasnej situácii by to však nebola žiadna veľká dráma.