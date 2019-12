Staré mesto rozširuje parkovaciu zónu. Niektorí si priplatia

05.12.2019, 11:56 | TASR

Bratislavské Staré Mesto opäť rozširuje svoju rezidenčnú zónu pre lepšie parkovanie Staromešťanov. Tentoraz sa to týka lokality Zochova – Podjavorinskej – Svoradova. Na poslednej menovanej ulici pribudne 20 nových parkovacích miest pre miestnych obyvateľov so staromestskou parkovacou kartou, vyznačené majú byť do 15. decembra.