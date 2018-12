Štát naleje do Rooseveltovej nemocnice sto miliónov eur

24.12.2018, 21:09 | TASR

Vláda pravdepodobne už v januári rozhodne o masívnej rekonštrukcii Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá má presiahnuť objem viac než 100 miliónov eur.

Vyhlásil to v pondelok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý prišiel do banskobystrickej nemocnice pozdraviť lekárov, sestry a zdravotnícky personál slúžiaci na urgente počas Štedrého dňa.

Rooseveltova nemocnica je spádová pre celý Banskobystrický kraj a podľa predsedu vlády si kraj zaslúži, aby mal špičkovú nemocnicu v takej kvalite, ako treba, a verí, že rekonštrukcia ju posunie na top úroveň v rámci slovenského zdravotníctva.

„Minulý týždeň sme rozhodli o výstavbe novej nemocnice v Martine a ja sa budem snažiť urobiť všetko pre to, aby sme sa konečne vyrovnali aj so skeletom nemocnice Rázsochy v Bratislave, aby sme tam čo najskôr začali klepať základný kameň najmodernejšej štátnej nemocnice. To sú priority, ktoré pred nami stoja, a myslím, že naše zdravotníctvo a občania si to zaslúžia,“ konštatoval P. Pellegrini.

„Ak to vyjde, na prelome januára a februára môžeme vyhlásiť veľké verejné obstarávanie. Je to komplexná rekonštrukcia, ktorá počíta s obvodovým plášťom, strechami, výmenou okien, tepelným hospodárstvom vrátane klimatizácie. Komfort pacienta pôjde niekde úplne inde. Zvýši sa sociálny štandard, kde pri viacerých izbách bude samostatné sociálne zariadenie, pacienti budú mať k dispozícii aj jednotky. Celková logistika sa zmení tak, ako je to štandard pri novostavaných nemocniciach. Všetky procesy okolo akútneho pacienta budú hneď k dispozícii a ich efektivita sa výrazne zvýši v prospech zdravotnej starostlivosti,“ povedala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.