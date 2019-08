Štát plánuje podporiť výskum a vývoj motiváciou firiem

29.08.2019, 10:47 | TASR

Slovenské hospodárstvo by sa malo v nasledujúcich desiatich rokoch premeniť na inovačne orientovanú ekonomiku. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa je vytvorenie motivačného systému podpory výskumu a vývoja, ktorý by mal z dvoch tretín financovať súkromný kapitál. Vyplýva to z materiálu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII).