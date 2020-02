Štát rozdal športové certifikáty. Čo znamenajú pre rodičov a žiakov

07.02.2020, 13:05 | Tomáš Nejedlý | © 2020 News and Media Holding

Prváci základných škôl tento týždeň priniesli s polročným vysvedčením domov aj certifikát z testovania pohybových predpokladov. S rodičmi sa z nich dozvedeli na aké športy majú talent. „Ide o odporúčanie, ktoré rodičia môže a nemusia akceptovať,“ hovorí Pavel Ružbarský, dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove. Odporúčanie vychádza z predpokladu, že deti sú čiastočne geneticky predisponované na určitý druh pohybovej aktivity a športu.

Testovanie bolo na školách v októbri minulého roka. S telocvikármi mali deti prejsť sadou deviatich testovacích cvikov ako skok do diaľky, ľah-sed, výdrž v zhybe na hrazde či člnkový beh.

Cviky sú nastavené tak, aby odmerali výkon detí v oblastiach ako sila, vytrvalosť, rýchlosť, pohyblivosť, koordinácia, či taktika a rozhodovacie procesy.

„Pokryli sme sedem základných pohybových schopností a testy doplnili o meranie techniky/manipulácie a taktiky/rozhodovacích procesov, ktoré sú dôležité pre kolektívne hry,“ hovorí Pavel Ružbarský, ktorý je označovaný za duchovného otca myšlienky testovania. Testovanie zahŕňa aj meranie telesnej výšky a hmotnosti.

Nameraný výkon zhruba 38-tisíc žiakov prvých ročníkov základnej školy sumarizovalo a hodnotilo Národné športové centrum pod ministerstvom školstva.

Prvákom následne vystavili dokument, v ktorom je uvedený ich výkon v porovnaní s rovesníkmi. Pri každom cviku dieťa a jeho rodičia vidia, koľko percent prvákov svojím výkonom prekonalo.

Čím je percento vyššie, tým lepšie, napríklad hodnota 75 percent pri kotúľaní troch lôpt (test techniky – manipulácie) znamená, že tri štvrtiny detí mali horší čas.

Pozor na význam

Vzájomné porovnávanie detí je súčasne slabinou testu, pretože má spornú výpovednú hodnotu. Ak by boli všetky deti pohybovo vynikajúce, niektoré by aj tak musel skončiť na posledných miestach. Naopak, ak by boli všetky testované deti na tom pohybovo zle a napríklad v skoku do diaľky skočia pol metra, tie deti ktoré skočia pol metra a jeden centimeter budú mať na certifikáte vysokú hodnotu.

