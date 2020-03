Štát vyčíslil ekonomický vplyv koronavírusu. Účet bude v miliardách eur

20.03.2020, 14:30 | TASR

Vplyv pandémie nového koronavírusu na deficit verejných financií na Slovensku môže byť v rozsahu od dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP) do šiestich percent HDP. Vyčíslila to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojej prvej verzii dokumentu, ktorý chce pravidelne aktualizovať. RRZ však uvádza, že celkový vplyv pandémie bude závisieť od veľkosti šoku, ktorý utrpí slovenská ekonomika, a dĺžky trvania karanténnych opatrení nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Ide však len o možný vývoj, ktorý by mohol nastať, nejde o prognózu RRZ.