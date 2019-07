VšZP zvyšuje straty. Sektor potrebuje ďalších sto miliónov, hovorí štátna poisťovňa

03.07.2019, 07:22 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Ministerstvo financií v máji uvoľnilo ministerstvu zdravotníctva 90 miliónov eur, aby dofinancovali sektor. Časť peňazí sa už dostala do zdravotných poisťovní. Podľa všetkého však vyčlenené prostriedky nebudú stačiť.

Desiatky miliónov eur dostalo ministerstvo Andrey Kalavskej po tlaku Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá upozorňovala, že ústavné zdravotnícke zariadenia nemajú dosť prostriedkov na vykrytie sociálnych balíčkov vlády a ďalších nákladov na zdravotnú starostlivosť a mzdy zdravotníkov.

Ministerstvá sa preto dohodli, že na dve etapy nalejú do sektora 90 miliónov eur. Prvých 50 miliónov eur išlo do zdravotných poisťovní, ktoré ich mali následne posunúť do nemocníc, v júni. Zvyšných 40 miliónov eur by mali dostať v septembri.

Ministerka A. Kalavská povedala, že tieto peniaze budú určené na všetko, čo má vykryť zdravotnú starostlivosť, sociálne balíčky, rekreačné poukazy aj vyššiu cenu energií.

„Myslím si, že táto suma peňazí by mala postačovať na to, aby sme upokojili situáciu či už v súkromných alebo v štátnych nemocniciach,“ povedala ministerka v máji po rokovaní vlády. Zdravotné poisťovne dnes hovoria, že to stačiť nebude.

Suma, načasovanie a forma

Súkromná Union zdravotná poisťovňa pre TREND uviedla, že dofinancovanie bolo nevyhnutné, avšak určite nie dostatočné. „Potrebu dofinancovania za celý sektor odhadujeme na úrovni 100 miliónov eur,“ doplnila hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Slávka Gáborová.

Okrem sumy je ale podľa nej dôležité aj

