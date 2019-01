Štátu po roku 2018 ostalo v rozpočte 800 miliónov eur navyše

02.01.2019, 20:02 | TASR

Štát vlani hospodáril lepšie, ako si v rozpočte naplánoval. Deficit štátneho rozpočtu totiž podľa ministra financií Petra Kažimíra dosiahol ku koncu roka 1,182 miliardy eur, kým plánovaný schodok na celý rok 2018 predstavoval 1,973 miliardy eur.

Ako uviedol na stredajšej tlačovej konferencii, k lepšiemu výsledku pomohli najmä vyššie ako očakávané príjmy o zhruba 600 miliónov eur, ale aj nižšie výdavky o necelých 200 miliónov eur.

Na strane príjmov podľa P. Kažimíra pomohol najmä lepší výber dane z pridanej hodnoty o vyše 340 miliónov eur, ako aj vyšší výber dane z príjmov právnických osôb o necelých 330 miliónov eur.

Horšie ako pôvodné predpoklady sa naopak vyvíjali výnosy z dane z príjmov fyzických osôb, zrážkové dane či spotrebná daň z minerálneho oleja. Na strane výdavkov zase štát ušetril najmä na transfere Sociálnej poisťovni v sume zhruba 150 miliónov eur a menej tiež minul na správu štátneho dlhu.

Lepší výsledok štátneho rozpočtu sa odzrkadľuje aj vo vývoji verejného dlhu. Minister financií Peter Kažimír informoval, že na základe rozpočtových výsledkov by tak verejný dlh mal ku koncu roka 2018 dosiahnuť 48,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a mal by sa tak dostať mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy. Následne by mal verejný dlh klesať na 47,4 percenta HDP v roku 2019 a 46 percenta HDP v roku 2020.