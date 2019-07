Stavbu križovatky pri Lietavskej Lúčke oživia v septembri, Višňové zatiaľ v nedohľadne

15.07.2019, 18:54 | Vladimír Maťo | © 2019 News and Media Holding

Križovatka pri Lietavskej Lúčke nevyhnutná na sprejazdnenie už dokončeného úseku diaľnice D1 popri Žiline je z veľkej časti rozostavaná. Už niekoľko mesiacov sa však na stavbe nepracuje. Križovatka bola totiž súčasťou tendra na výstavbu úseku z Lietavskej Lúčky cez tunel Višňové po Dubnú Skalu. Po vykázaní pôvodného konzorcia Salini Impregilo – Dúha z rozostavaného úseku ostala bez stavebníkov.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa preto rozhodla križovatku formou dodatku preradiť k prakticky dokončenému susednému úseku diaľnice z Hričovského Podhradia.

„Prvé predbežné rokovanie so zhotoviteľom prebehlo,“ potvrdila hovorkyňa NDS Michaela Michalová s tým, že spoločnosť aktuálne pripravuje zadanie na minimálny rozsah prác potrebných pre sprejazdnenie úseku.

Diaľnicu D1 okolo Žiliny postavila skupina Doprastav – Strabag – Váhostav – Metrostav za viac než 427 miliónov eur. Dodatkom sa suma navýši približne o pät miliónov eur.



Výhodnejšie asi po starom

Práce na stavbe by sa mali obnoviť ešte v septembri tohto roka. „Predpoklad sprejazdnenia privádzača do mesta Žilina je reálny v prvom štvrťroku 2020,“ avizoval minulý týždeň generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin. Rýchlosť postupu prác bude do značnej miery závisieť aj od počasia, najmä v zimnom období.

Na dostavanú križovatku bude nadväzovať privádzač, po ktorom sa premávka z diaľnice dostane do mesta. Po prieťahoch v príprave podkladov a vypísaní súťaže by mal byť dostavaný na budúci rok na jar.

Otázne však ostáva, nakoľko

