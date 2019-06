Štefan Harabin chce byť nový Robert Fico

13.06.2019, 16:02 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Názor | Neúspešný prezidentský kandidát nevylúčil, že aktívne vstúpi do politického ringu. Vie si predstaviť, že bude lídrom kandidátky politickej strany. Zatiaľ však chce len pomáhať občianskemu združeniu Harabinovci - vlastenci s ich programom pomoci chudobným deťom. Tajomne dodal, že nič sa nedá vylúčiť a ak si to voliči budú želať, rád sa odovzdá do ich služieb.