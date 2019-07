Štefánik bude mať bustu v Spojených štátoch

28.07.2019, 09:31 | TASR

Upriamiť pozornosť na významného Slováka Milana Rastislava Štefánika a cez neho a jeho prácu i na Slovensko a jeho históriu, ktorá je dlhšia, než si niektorí uvedomujú. Také sú ciele veľvyslanectva Slovenskej republiky v USA, ktoré pripravuje odhalenie Štefánikovej busty.

„Chceme upriamiť pozornosť na tohto veľkého Slováka, politika a diplomata, ktorý zohral takú dôležitú úlohu v našej histórii. Tým konkrétnym podnetom pre mňa bola moja návšteva českého a slovenského múzea v Cedar Rapids v štáte Iowa, kde by som chcel dosiahnuť to, aby bolo ešte viac zastúpené Slovensko. A kým by to bolo lepšie, než takým predstaviteľom, akým bol Milan Rastislav Štefánik,“ povedal slovenský veľvyslanec Ivan Korčok.

Hoci Štefánik pôsobil najmä v Európe - v Taliansku, vo Francúzsku a v Rusku -, významné rokovania absolvoval aj v Spojených štátoch.

„Osobitný význam mala jeho cesta do Washingtonu a New Yorku v roku 1917, keď sa mu podarilo získať súhlas predstaviteľov americkej vlády na to, aby mohli Česi a Slováci vstupovať do československej armády, ktorú Milan Rastislav Štefánik budoval. Takisto hovoril aj s predstaviteľmi Čechov a Slovákov, aby získal ich podporu, ktorá sa ukázala ako rozhodujúca pre vznik Československa,“ pripomenul I. Korčok.

Štefánik dostane v múzeu aj stálu a väčšiu expozíciu. Odhalené budú slávnostne 21. novembra, keď sa v Národnom českom a slovenskom múzeu a knižnici v meste Cedar Rapids uskutoční aj veľké podujatie pri príležitosti výročia udalostí z roku 1989.

I. Korčok zdôraznil, že cieľom je nielen uctiť si Štefánika, ale aj upriamiť pozornosť na Slovensko a jeho politickú históriu.

„Uvedomil som si to minulý rok, keď sme oslavovali 25. výročie vzniku Slovenskej republiky: že po tom prvom období, keď sme mali plné ruky práce s tým, ako Slovensko etablovať na medzinárodnom poli, sa nám dnes už trochu rozväzujú ruky. Nemusíme už hovoriť o tom, kto sme a odkiaľ prichádzame, ale môžeme poukázať na to, že hoci naša štátna história má ‚len‘ 25 rokov, tá politická história, aj cez také osobnosti ako Milan Rastislav Štefánik, sa začala písať oveľa skôr,“ povedal diplomat.

Autorkou busty bude Klára Sever, sochárka pochádzajúca zo Slovenska a desaťročia úspešne pôsobiaca v Spojených štátoch. Na konte má napríklad aj projekty pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) či pre Národnú futbalovú ligu (NFL).

V plánoch veľvyslanectva je aj druhá busta Milana Rastislava Štefánika na verejnom priestranstve vo Washingtone, kde má sochu tiež Tomáš Garrigue Masaryk.

„To by sme radi urobili na budúci rok, keď si pripomenieme 140. výročie jeho narodenia,“ povedal I. Korčok.

Milan Rastislav Štefánik, slovenský politik, astronóm, letec, generál a diplomat, mal zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny a zohral dôležitú úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobnosťou pri založení ČSR v októbri 1918.