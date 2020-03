Sto eur na zamestnanca či otvorenie časti obchodov. Na stole sú opatrenia na podporu ekonomiky

21.03.2020, 21:23 | tba | © 2020 News and Media Holding

Novovzniknutá koalícia rokuje o ekonomický opatreniach, ktoré majú pomôcť slovenskej ekonomike, ktorá je zasiahnutá pandémiou koronavírusu. V 42 opatreniach je načrtnuté napríklad odloženie platenia daní až do septembra či povolenie na komerčné testovanie na koronavírus.

Štát vyčíslil, aký bude ekonomický vplyv koronavírusu na slovenskú ekonomiku. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť to môže byť v rozsahu od dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP) do šiestich percent HDP.

Novovzniknutá koalícia preto rokuje o ekonomických opatreniach, ktoré majú pomôcť zasiahnutej ekonomike. Poslanec SaS Marián Viskupič na svojom facebooku predstavil pracovnú verziu opatrení.

Vo svojom statuse píše, že veľmi rýchlo o nich bude rozhodovať vláda a pôjdu na schválenie do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. „Práve toto je situácia, kedy sú splnené podmienky na skrátenie legislatívneho konania – hrozia straty na životoch a Slovensku hrozia obrovské hospodárske škody,“ vysvetľuje.

Zo súboru 42 opatrení vyplýva, že je v pláne odloženie povinnosti zaplatiť daň až do septembra či podmienečné otvorenie prevádzok s menším rizikom šírenia nákazy. Zaujímavosťou taktiež je, že každá firma by mala dostať sto eur na zamestnanca v trvalom pracovnom pomere. Štát tak chce podporiť nákup dezinfekčných prostriedkov. Okrem toho sa hovorí o tom, že by sa mohlo povoliť komerčné testovanie na koronavírus.



Pozrite si pracovnú verziu opatrení na stlmenie ekonomických následkov koronavírusu:

1. Vozidlám, ktorým skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly v čase od 1.3. do 30.9. sa predlžuje platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly o tri mesiace.

2. Odpustenie dane z motorových vozidiel za druhý kvartál (pri preddavkoch, resp. refundácia nad sumu 100 € pri celoročnej platbe vopred).

3. Automaticky (bez podávania žiadosti, či oznámenia) voliteľný odklad povinnosti podať riadne ročné daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby, z doterajšieho 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020 (aby ten, kto má preplatok, mohol dostať vratku skôr), vrátane zamestnávateľov podávajúcich daňové priznania za svojich zamestnancov a tiež posun termínu pre poukázanie 2% do 30.6.,.

4. Odloženie povinnosti zaplatiť daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30. 9. 2020, bez žiadosti či oznámenia a bez úrokov z omeškania.

5. Zrušenie povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30.9.2020 (teda až od okt. 2020) a odpustenie príslušných úrokov. Chýbajúce preddavky sa prejavia až v ročnom zúčtovaní.

6. Odloženie povinnosti platiť zdravotné a sociálne odvody za mesiace február, marec a apríl 2020, bez záznamu v registri neplatičov. Odvody za máj by boli splatné v riadnom termíne (jún). Výška dočasne nezaplatených odvodov sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021.Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky).

7. Odloženie povinnosti platiť DPH za mesiace február, marec a apríl 2020. DPH za máj by bola splatná v riadnom termíne (25. jún). Výška dočasne nezaplatenej DPH sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021.Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky)

8. Prednostné ukončenie kontrol DPH tam, kde daňový subjekt žiadal o vratku DPH. Stanoviť sumu 10 tisíc €, ktorá musí byť zamietnutá alebo vyplatená najneskôr do 30.4. a sumu 50 tisíc €, ktorá musí byť zamietnutá alebo vyplatená do 31.5.

9. Zavedenie inštitútu „Karanténna PN a OČR“. Dávku v PN a OČR (55% z hrubého platu, cca 70% z čistého platu) by od prvého dňa (najskôr od 9.3.) hradila Sociálna poisťovňa. Karanténna PN sa uplatní, ak musí ísť zamestnanec do karantény alebo o nej rozhodne zamestnávateľ v prípade, že musel zavrieť / obmedziť prevádzku.Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky)

10. Umožniť zamestnávateľovi prejsť na náhradu mzdy vo výške 60% z platu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa, bez predošlého súhlasu odborov, § 142 bod 4 Zákonníka práce.

11. Vyhlásenie celozávodnej dovolenky / nariadenie hromadného čerpania dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov, avšak s ich informovaním aspoň 3 dni pred začatím.

12. Zmeniť pravidlá hromadného prepúšťania z 20 resp. 30 zamestnancov na „20 resp. 30 zamestnancov alebo najviac 5% zamestnancov k predošlému mesiacu“.

13. Vyplácanie odstupného v mesačných splátkach.

14. Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu z 10 na 40 dní pre dovozcov z tretích krajín.

15. Posunutie povinnosti cestovných kancelárií vrátiť peniaze pri stornovaní zájazdu zo 14 na 45 dní, 36. Zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch- § 20 bod 4.

16. Odpustenie povinnosti platiť minimálne odvody živnostníka za mesiace marec, apríl a máj.

17. Prerušenie živnosti najmenej na 1 mesiac (dnes 6 mesiacov), na neurčito, najviac však na tri roky.

18. Zrušenie všetkých limitov pre odpis daňovej straty.

19. Zrýchlenie daňovej uznateľnosti nedobytných pohľadávok (1 rok po splatnosti 50%, 2 roky po splatnosti 100%)

20. Refundácia úrokov z úverov a lízingov za mesiace marec, apríl máj, pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (postihnuté opatrením č. 2595 ÚVZ SR) cez SZRB (?) – na základe žiadosti, pre FO a PO.

21. Odklad splátok bankových úverov (aj ŠFRB) o tri mesiace (vyrokovať s bankami, ako protihodnota môže slúžiť neplatenie bankového odvodu), bez uvedenia v zozname dlžníkov, bez možnosti nárokovania predčasného splatenia úverov zo strany bánk. Tieto tri mesačné splátky by sa zaradili na koniec splátkového kalendáru, pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (postihnuté opatrením č. 2595 ÚVZ SR) a tiež odsun zasielania výkazov bankám.

22. Refundácia nájomného za prevádzky, ktoré boli uzavreté na základe opatrenia ÚVZ SR č. 2595 z 15.3., ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky) (domyslieť proces, kto konkrétne bude refundovať? Vytvorenie koronavírusového krízového fondu z prostriedkov EÚ?)

23. Refundácia škôd vzniknutých zatvorením maloobchodných prevádzok na tovare podliehajúcemu skaze (napríklad živé kvety, výsadbový tovar, sezónny tovar... sem presne definovať druhy tovaru). Pokiaľ možné, refundovať z prostriedkov EÚ).

24. Zrušenie výkonu kontrol do 30.9. (platí pre novozačaté kontroly, prebiehajúce sa dokončia):a. Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR- kontroly zamerané na plnenie ohlasovacej povinnosti, evidenčnej povinnosti (meranie a zaznamenávanie teplôt) a dodržiavanie HACCP, s výnimkou prípadov, kedy došlo k podozreniu na poškodenie zdravia spotrebiteľa.b. Národný inšpektorát práce a regionálne inšpektoráty práce-všetky kontrolyc. Slovenský metrologický inšpektorát- kontroly zamerané na plnenie evidenčnej povinnosti, plnenie povinností súvisiacich s overením určených a povinných meradield. Slovenská obchodná inšpekcia- napr. plnenie povinnosti vyplývajúcich z vyhlášky MH SR č.277/2008e. veterinárnef. fytosanitárne - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárskyg. Sociálna poisťovňah. revízie spotrebičovi. kontroly BOZP (vrátane u správcov bytových domov)j. Životné prostrediek. Technická inšpekcial. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zborum. Telekomunikačný úradn. ÚRSOo. Slovenským metrologickým inšpektorátom u správcov bytových domovp. krmovinové (ÚKSUP)

25. Predĺženie doby uloženia doporučených zásielok o 7 dní, platnosť do 30.9.

26. Predĺženie lehôt o 90 dní, ak nie je uvedené inak: a. podanie DPH priznania (o 30 dní) b. mzdové hlásenia a hlásenia do zdravotných poisťovní a sociálnych poisťovní, predĺženie termínu na doloženie PN a OČR (o 60 dní) c. oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažných plnení prijatých od držiteľov; nepeňažné daňové priznania lekárov d. preventívne lekárske prehliadky zamestnancov (90 dní po skončení mimoriadneho stavu); podávanie elektronických žiadostí GSAA e. odklad prehliadok potrebných k získaniu alebo predĺženiu oprávnení (osvedčení o odborných spôsobilostiach) a tiež potrebných pre výkon definovanej činnosti (napr. práca pod napätím, práca v noci, práca vo výškach). f. miestne zisťovania g. pravidelné účtovné uzávierky h. povinnosti podmienené zasadnutím valnej hromady a.s., konanie členských schôdzí a valných zhromaždení, členských schôdzi družstva i. povinnosti podmienené ukladaním dokumentov obchodných spoločností a družstva do obchodného registra j. revízie spotrebičov, iné revízne činnosti k. výmena určených meradiel l. povinné vzdelávania m. kontroly BOZP n. obhliadky vonkajších a vnútorných vyhradených technických zariadení (o 90 dní) o. podávanie elektronických žiadostí GSAA p. plnenie záväzkov plynúcich zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v nadväznosti na plnenie časového harmonogramu realizácie projektov

27. Zrušenie oznamovacích a reportingových povinností do 30.9. – Infrastat, štatistické zisťovanie, výkaz spotrebiteľských obalov, reporty certifikovanej produkcie BIO výrobkov (rozdiel k predošlému bodu je ten, že v tomto bode uvedené povinnosti by zanikli, zatiaľ čo v predošlom bode uvedené povinnosti by sa len predĺžili).

28. Plošné moratórium na udeľovanie sankcií v období 1.3. až 30.9. v oblastiach: a. nemožnosť riadne a včas splniť verejnú zákazku, b. neplnenie odberových diagramov elektriny a plynu u odberateľov, rovnako aj prekročenie odberových diagramov Návrh textu: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v svojej pôsobnosti vykonáva cenovú reguláciu voči regulovaným subjektom a nastavuje pravidlá, v zmysle Zákona o regulácii, pre obdobie bežnej situácie. Nakoľko od 12.3.2020 je vyhlásená mimoriadna situácie v zmysle § 3 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, Úrad v záujme ochrany odberateľov elektriny pristupuje k prijatiu opatrenia v regulácii elektroenergetiky. Nakoľko existuje v súvislosti so šírením epidémie na území Slovenskej republiky všeobecný hospodársky záujem na mimoriadnej regulácii v rámci elektroenergetiky, Úrad prijíma toto opatrenie v zmysle §16 ods. 4 písm. a/ Zákona o regulácii 250/2012 Z.z. Keďže odberateľ môže mať počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a povinnej karantény významné zmeny odberu elektriny, ktoré nemohol vopred predvídať, určuje Úrad až do skončenia mimoriadnej situácie regulovaným subjektom fakturovať tarify za rezervovanú kapacitu na základe skutočne nameranej hodnoty po skončení mesiaca a nie na základe nahlásenej hodnoty rezervovanej kapacity, pokiaľ o to odberateľ písomne požiada. Tarifa, ani sadzba za rezervovanú kapacitu sa týmto opatrením nemení. c. prekročená platnosť vodomerov na teplú a studenú vodu, vyhradených technických zariadení, požiarnych zariadení, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov neplnenie ukazovateľov v Zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného príspevku d. z dodatočných daňových priznaní za február až jún 2020 e. neabsolvovanie povinnej kontroly technického stavu a/alebo emisnej kontroly vozidla v období od 1.3.2020 do 31.8.2020

29. Zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovných miest – v §50k, odsek 1) zákona o službách zamestnanosti upraviť podmienky pre zamestnávateľov, ktorí sa uchádzajú o príspevok tak, aby sa týkal tých zamestnávateľov, ktorým bolo obmedzené vykonávanie ich činnosti opatreniami vlády, ÚVZ SR – napr. maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ), upraviť podmienky 3 mesiacov na oprávnenosť požiadať o príspevok a takisto upraviť rozsah obmedzenia týždenného pracovného času až do 100%. V odseku 2 tohto paragrafu upraviť náhradu mzdy na úroveň porovnateľnú s vyplácaním príspevku počas PN či OČR. V odseku 3 odstrániť zbytočné prekážke pre získanie tohto príspevku. Zmeniť súčasnú úpravu, podľa ktorej je ktorá podpora možná len formou schémy de minimis., čo je forma (max. štátna podpora pre podnikateľa za posledné 3 roky 200.000 Eur) značne nevyhovujúca pre veľkú časť podnikateľov - schváliť veľkú schému štátnej pomoci

30. Uľahčiť čerpanie EŠIF fondov. Konkrétny postup je nad rámec tohto dokumentu a bude rozpracovaný expertami.

31. Okamžité vyplatenie priamych platieb za rok 2019 všetkým poľnohospodárom, ktorí z pohľadu Pôdohospodárskej platobnej agentúry nie sú rizikoví. Pomerne veľké množstvo poľnohospodárov ešte nemá vyplatené priame platby za rok 2019 najmä kvôli neukončeným kontrolám na mieste. Kontroly na mieste (vzhľadom na COVID-19) nebudú ešte určitý čas vykonávané

32. Povoliť notárom činnosť, ak majú pri styku so stránkami rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúško.

33. Otvorenie viacerých hraničných prechodov pre nákladnú automobilovú dopravu, napr. Hosťovce, Šahy, Komárno, Kráľ, Štúrovo, Mníšek nad Dunajcom

34. Prevádzkam, ktoré môžu byť otvorené, neobmedzovať dobu predaja, aby sa znížila koncentrácia zákazníkov.

35. Povoliť karanténne opatrenia na pracovisku. Možnosť vytvoriť na podniku karanténny objekt, kde by mohli byť umiestnení na 2 týždne počas 24 hodín zamestnanci, ktorí by museli ostať v karanténe doma, ale nemajú zatiaľ príznaky a môžu vykonávať svoju prácu. Zamestnávateľ musí zabezpečiť miesto pre prespanie, hygienické zariadenia a stravu. Na dobrovoľnej báze.

36. Pozastaviť platnosť GDPR v záujme operatívne informovať o potvrdených prípadoch a osobách v úzkom kontakte s vysokým rizikom expozície v zmysle usmernenia hlavného hygienika SR č. OE/791/84737/2020 z 9.3.2020 , aby podniky vedeli operatívne vyhlasovať karanténne situácie a zabezpečovať výrobu

37. Dovoliť otvoriť prevádzkam, ktoré splnia hygienické požiadavky (gumené alebo igelitové rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúška pre predavačov, ako aj vstup pre zákazníkov len s rúškom), okrem reštaurácií, cukrární, kaviarní, vinoték, barov, klubov, aquaparkov, masážnych salónov, športovísk .... všade tam, kde dochádza k zvýšenému kontaktu. Ak nie, tak: a. dovoliť vybraným prevádzkam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná galatéria . Špecifikovať a povoliť B2B predajne. b. umožniť výdaj tovaru konečnému zákazníkovi zo skladu predajne v prípade samostatného vchodu za predpokladu splnenia hygienických požiadaviek a pri minimálnom počte zákazníkov. c. umožniť poskytovateľom ubytovacích služieb ubytovanie osôb, ktoré vykonávajú prácu v oblasti ubytovania, za splnenia hygienických a epidemiologických požiadaviek d. povoliť notárom činnosť, ak majú pri styku so stránkami rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúško.