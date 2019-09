Sto tisíc eur pre každého a žmýkanie bohatých. Hviezdny francúzsky ekonóm je späť

T. Piketty sa stal svetovou celebritou po vydaní knihy Kapitál v 21. storočí. Nestáva sa totiž často, aby takmer tisíc stránková kniha o ekonómii plná grafov bola najpredávanejšia v populárnych rebríčkoch predajcov. T. Piketty totiž v knihe, ktorá vyšla v roku 2013, zabrnkal na citlivú strunu – príjmovú a majetkovú nerovnosť medzi bohatými a chudobnými.

Skritizoval v nej podľa neho nespravodlivé rozdelenie bohatstva, pričom ako liek odporúča vyššie dane pre bohatých. Takto sa mu podarilo spraviť z nerovnosti top tému, ktorá sa začala riešiť v médiách. Vydavateľ tvrdí, že knihu Kapitál v 21. storočí si kúpilo vyše dva a pol milióna ľudí v 40-tich jazykoch. Kto však 900-stránkovú publikáciu dočítal, je už iná otázka.

By the way, Capital and ideology is published today in France! In a few months in English and other languageshttps://t.co/7ps5Pi7MgG pic.twitter.com/GnokeItioT