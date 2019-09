Nikdy nie je neskoro. Ako tridsiatnici od základu menia pracovné odbory

19.09.2019, 14:00 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Máte okolo tridsiatky a práca vám spôsobuje viac stresu ako potešenia. Je to niečo iné, ako ste si pred dekádou vysnívali a chceli by ste zmenu. Radikálnu. Takto rozmýšľa čoraz viac mileniálov. Púšťajú sa do úplnej zmeny odboru, znovu stážujú a hľadajú.