Som muž a peniaze nosím ja. Čo sa deje vo vzťahu, keď žena zarába viac

Mužské ego je komplikovaný koncept, uškodiť mu vedia mnohé faktory. Väčšina z nich nejako súvisí s výškou a veľkosťou, napríklad mzdy. Ako naznačuje nedávna štúdia, v živote moderného muža je jednou zo psychologicky náročnejších výziev predýchať stav, keď partnerka či manželka prispieva do spoločného rozpočtu vyšším príjmom ako on.

V rámci heterosexuálnych vzťahov sú muži šťastní, ak aj žena prispieva do spoločného rozpočtu, no zároveň sú omnoho spokojnejší a uvoľnenejší, ak príjem ženy netvorí viac ako 40 percent z celkového rozpočtu domácnosti, vyplýva zo zahraničného výskumu Joanny Syrda, ktorá sa venuje podnikovej ekonómii na University of Bath.

Ak zárobok ženy prekračuje túto percentuálnu hranicu, priamo úmerne sa môže zvyšovať úroveň stresu a prípadné úzkosti muža. Ak sú partnerky vo vzťahu ekonomicky úplne nezávislé, pre mužov to predstavuje najstresovejší stav. Pocity diskomfortu pritom môžu vyvolávať kombinované pocity smútku, nervozity, nepokoja, beznádeje či menejcennosti.

Príjmová nerovnosť

Svoje zistenia zakladá na analýze vyše šesťtisíc manželských či spolunažívajúcich párov počas 15-ročného obdobia.

Muži nedosahujú spokojnosť ani v prípade

