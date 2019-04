Stovky mladých vyšli do ulíc Bratislavy, upozorňujú na klimatickú zmenu

26.04.2019, 13:42 | TASR

Stovky stredoškolských aj vysokoškolských študentov vyšli do ulíc Bratislavy, aby v rámci podujatia Akčný deň 2019 upozornili na ekologické problémy spojené s klimatickou zmenou. Program sa začal v piatok doobeda na Námestí SNP a potrvá do večera. Počas neho odznejú prejavy z radov aktivistov. Mladí taktiež plánujú diskusiu s odborníkmi na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V podvečer je naplánované protestné zhromaždenie na Námestí SNP a následný pochod pred Úradom vlády SR.

Cieľom demonštrácie za klimatickú spravodlivosť v rámci Akčného dňa 2019 je adresovať politickým predstaviteľom výzvu, aby sa z riešenia súčasnej klimatickej krízy stala absolútna politická priorita.

„Po celom svete sa ľudia organizujú v mene záchrany planéty. Ich cieľom je, aby zodpovední ľudia pri moci začali unáhlene konať v súvislosti s nutnosťou zmierniť vplyv už teraz nastávajúceho environmentálneho kolapsu,“ priblížil jeden z organizátorov podujatia a stredoškolský študent Jakub Andacký.

Budúcnosť všetkých mladých ľudí je podľa jeho slov ohrozená. „Klimatické zmeny dospeli do takého štádia, že sa nachádzame v kríze. Pokiaľ nezačneme urýchlene konať, tak hrozí rozvrat spoločnosti. Viaceré krajiny sú ohrozené z hľadiska toho, že je tam nedostatok vody, zvyšuje sa tam teplota. Toto musíme okamžite začať riešiť,“ povedal J. Andacký s tým, že na Slovensku by si tieto problémy mali všímať a riešiť aj politici.

Ako dodal, stretli sa už s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ale radi by sa stretli aj s inými slovenskými politikmi s cieľom hovoriť o zastavení ťažby dreva zo slovenských národných parkov a chránených krajinných oblastiach, ale aj o okamžitom zastavení ťaženia uhlia na hornej Nitre.

Zdroj: TASR

Jeden z rečníkov, paleontológ Martin Vlačiky, zdôraznil, že klimatické zmeny sa dejú a situácia sa neustále zhoršuje. „Každý rok, ktorý premárnime nečinnosťou na kompenzačné opatrenia a zníženie spotreby a ťažby dreva, je rok stratený. Zmena klímy sa môže len prehlbovať a zhoršovať, až dôjde do stavu, keď bude nezvratná,“ povedal.

Preto podľa neho treba konať na najvyššej úrovni, teda na úrovni vlád. Riešenie vidí aj na individuálnej úrovni, kde zdôrazňuje potrebu „nežiť nad svoje pomery“ a vo vytváraní a zlepšovaní legislatívnych opatrení, bojujúcich voči takejto zmene.

Zdena Faragulová z organizácie Bod obratu povedala, že si myslí, že aktuálne neexistuje dôležitejšia téma ako klimatická kríza.

„Keď nebudeme mať planétu, tak všetky ostatné problémy už nebudú mať zmysel riešiť. Zároveň si myslíme, že tento problém musíme riešiť po celom svete, bez ohľadu na to, koho to zasiahne skôr a koho neskôr. Veríme v klimatickú spravodlivosť, a tiež, že ľudia, ktorí nie sú zodpovední za klimatickú zmenu, by nemali pociťovať väčšie následky, ako tí, ktorí ju spôsobujú,“ uzavrela.

Na príprave Akčného dňa 2019 sa spolupodieľali hnutia Fridays For Future Bratislava, Bod Obratu, Climate Save Slovakia a Critical Mass.

Zdroj: TASR