Stovky odborárov prišli pred Úrad vlády, chcú vyššiu minimálku

02.10.2019, 11:13 | TASR

Pred Úrad vlády prišlo v stredu približne 650 odborárov, aby bojovali za vyššiu minimálnu mzdu. Tvrdia, že musí rásť, aby sa oplatilo pracovať. Zároveň chcú, aby presiahla sumu 580 eur. Prijal ich aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), s ktorým rokujú.

„Znižuje sa nezamestnanosť, zvyšuje sa zamestnanosť a ekonomika Slovenska to zvláda. Chcel by sa obrátiť na vládu, aby na rokovaní nepodľahla argumentom kapitálu, ale aby sa postavila na stranu zamestnancov a priblížila sa aspoň k nášmu návrhu,“ vyhlásil na zhromaždení prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Marián Magdoško.

Pred pochodujúcich predstúpil aj premiér, ktorý odborárov pozval na rokovanie. „Chcem vás uistiť, aby vláda rozhodla v stredu o navýšení minimálnej mzdy. Budeme ako vláda hľadať prienik, pretože požiadavky odborárov sú iné, ako tých, ktorí mzdy platia, ale súhlasím so slovami, ktoré zaznievajú, že na Slovensku sa musí oplatiť pracovať,“ vyhlásil P. Pellegrini.

Podľa neho musí byť rozdiel medzi tými, ktorí pracovať chcú, a tými, ktorí chcú poberať len sociálne dávky. Premiér zároveň odporcom minimálnej mzdy odkázal, aby si vyskúšali nájsť na výplatnej páske 520 eur a skúsia žiť z čistého príjmu, ktorý im príde na účet.

„Nech si to každý skúsi. Ja som na vašej strane, vždy budem hájiť záujmy pracujúcich,“ podotkol premiér.

Predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna vyhlásil, že odborári chcú vidieť to, aby nie kapitál, ale človek bol na prvom mieste.

„Zamestnávatelia hovoria, že skrachuje všetko na Slovensku, ak sa minimálna mzda bude dvíhať a že ekonomika Slovenska bude jedna čierna diera. Nie je to pravda. Najväčší kapitál, ktorý zamestnávatelia majú, sú ich ľudia, a keď nebudú do nich investovať, tak budú ťažko pracovať,“ dodal E. Machyna, podľa ktorého by ľudia mali mať pocit, že si ich zamestnávatelia vážia.