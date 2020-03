Strana dala zelenú. Kiska začína rokovania o koalícii

05.03.2020, 16:13 | TASR

Strana Za ľudí začína oficiálne rokovania o vstupe do budúcej vládnej koalície so stranami OĽaNO, SaS a Sme rodina. Odsúhlasilo to štvrtkové predsedníctvo strany.