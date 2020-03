Strany si podelili parlamentné výbory, známe sú niektoré mená predsedov

17.03.2020, 18:05 | TASR

Zástupcovia strán zvolených do Národnej rady (NR) SR si na utorkovom rokovaní poslaneckého grémia rozdelili pozície v jednotlivých parlamentných výboroch. Dvanásť pripadlo budúcej koalícii. Sedem výborov vrátane piatich kontrolných si majú rozdeliť strany budúcej opozície, teda Smer-SD a ĽSNS.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorý je poverený zostavením vlády, zatiaľ nepovedal, v ktorých výboroch budú predsedať poslanci za OĽaNO. Nekonkretizoval ani posty podpredsedov.

Hnutie Sme rodina by malo obsadiť predsednícke posty vo výbore pre regionálny rozvoj a verejnú správu, predsedom by mal byť jeho poslanec Jozef Lukáč. Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie by mal zas šéfovať za Sme rodina Jaroslav Karahuta.

Okrem toho obsadia nominanti hnutia pozície podpredsedov v troch výboroch. Podpredsedom brannobezpečnostného výboru má byť Peter Pčolinský, podpredsedníčkou výboru pre sociálne veci Petra Krištúfková a v ústavnoprávnom výbore to má byť Petra Hajšelová. Predsedom poslaneckého klubu Sme rodina má byť P. Pčolinský.

SaS podľa slov svojho predsedu Richarda Sulíka získa výbor pre financie a rozpočet, kde bude predsedom jej poslanec Marián Viskupič. „Je to súčasťou dohody, kompenzácie toho, že nie som na ministerstve financií,“ vysvetlil s tým, že dostanú aj predsednícky post v zdravotníckom výbore pre Janu Cigánikovú.

R. Sulík skonštatoval, že posty sa majú deliť podľa získaných mandátov jednotlivých strán. „Máme dva výbory, ale máme dôležité výbory pre stranícku politiku,“ odpovedal na otázku, či je s rozdelením spokojný. Dodal, že SaS získala tiež dvoch podpredsedov výborov, v zahraničnom výbore to bude napríklad Peter Osuský.

Post predsedu výboru pre európske záležitosti by mal podľa slov podpredsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej obsadiť ich kandidát Tomáš Valášek. Skonštatovala, že je to dlhoročný diplomat. „Myslím si, že európsky výbor bude fungovať úplne ináč, ako fungoval za minulej vlády,“ podotkla.

Pozíciu predsedu výboru pre sociálne veci, ktorá pripadá strane Za ľudí, by mohla podľa jej slov obsadiť Jana Žitňanská. Dodala, že strana bude mať aj troch podpredsedov výborov, jedného napríklad vo výbore pre verejnú správu.

Smeru-SD a ĽSNS podľa slov V. Remišovej a B. Kollára ponúkli toľko výborov, na koľko majú nárok. Budúca koalícia čaká, o ktoré výbory strany prejavia záujem. V. Remišová priznala, že strana Za ľudí by mohla mať problém s nomináciami na niektoré posty ĽSNS vo výboroch.

ĽSNS mala podľa jej predsedu Mariana Kotlebu záujem získať post predsedu jedného zo „štandardných“ výborov, nie kontrolných.

„V hre boli dva výbory, zahraničný a ľudskoprávny,“ povedal novinárom s tým, že na grémiu im bolo povedané, že tieto výbory obsadiť nemôžu.

„Musíme si sadnúť so Smerom, dohodnúť sa, ako si výbory rozdelíme, a potom budeme múdrejší,“ doplnil. M. Kotleba nechcel povedať, či má záujem byť predsedom niektorého z parlamentných výborov.