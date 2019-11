Stratené miliardy. Pozemkoví baróni vytvorili s dotáciami z EÚ moderný feudalizmus

16.11.2019, 17:00 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Je to veľmi lákavé. Vyžmýkame miliardárov a milionárov a bude na nové cesty, nemocnice a dávky pre tých menej majetnejších. Bohatým chýbať nebude a chudobnejší si iba polepšia. Znie to rozumne? Nie tak celkom, píše britský ekonomický časopis The Economist. Ten tvrdí, že útoky na miliardárov môžu narobiť viac škody ako úžitku.

Útoky ľavicových politikov, či už v Amerike alebo Európe, na superbohatých ľudí nie sú ničím novým, no časopis pripomína, že začína prevažovať vnímanie, že za zbohatnutím stojí zlyhanie vlády. Napríklad známy francúzsky ekonóm Thomas Piketty navrhuje zdaniť boháčov až 90 percentami. The Economist pripomína, že to môže spôsobiť menej nápadov a menej podnikateľov. „Ekonomika s menej podnikateľmi môže mať menej miliardárov, ale bude menej dynamickejšia a na konci tak stratí každý,“ píše časopis.

Aj keď sa môže zdať, že čím menej regulovaná ekonomika, tým viac sa darí miliardárom, nemusí to tak byť. Napríklad Švédsko či Nórsko má viac miliardárov na jedného obyvateľa ako Spojené štáty americké. Čo teda s miliardármi? Časopis je za to, aby sa odstránili regulácie, z ktorých superbohatí profitujú a otvorila sa rovná súťaž pre všetkých. No „zdaňovacie útoky“ na miliardárov sami o sebe vôbec nepomôžu.

Ako sa naučili oligarchovia vybabrať s eurofondami

Približne 60 miliárd eur. To je suma, ktorou Európska únia (EÚ) ročne dotuje európskych farmárov.

