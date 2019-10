Strojári expandujú a MiddleCap kupuje v Lodnýne: Najdôležitejšie správy dňa

25.10.2019, 19:00 | TREND.sk | TASR

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Disciplinárny senát v piatok dočasne pozastavil sudcovi Okresného súdu (OS) Bratislava I Vladimírovi Sklenkovi výkon funkcie. Informovala o tom hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady Veronika Müller. V. Sklenka patrí medzi sudcov, ktorým koncom augusta polícia zaistila mobilné telefóny. Okrem Sklenkovho mobilu zaistili aj ten Miriam Repákovej. Ďalšia sudkyňa Denisa Cviková je predmetom komunikácie obžalovaného Mariana Kočnera s bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou. Táto sudkyňa mala byť nápomocná v miliónovej kauze televíznych zmeniek. Disciplinárny senát jej v stredu pozastavil výkon funkcie na podnet ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd).

Reálnym „pánom“ miliónového majetku odsúdeného Ladislava Bašternáka je dnes prednosta Okresného úradu Bratislava Maroš Karšňák, ktorého do funkcie nominoval vládny Smer-SD. Práve on z titulu svojej funkcie zastupuje štát, v prospech ktorého prepadlo bohatstvo známeho „dépeháčkara“ odsúdeného na päť rokov za daňové podvody. Od jeho postupu teraz bude závisieť, či sa štát pokúsi na súde získať späť luxusné nehnuteľnosti a iné cennosti, ktoré L. Bašternák stihol šikovne previesť na rodinu a blízkych tesne pred vynesením rozsudku. M. Karšňák však za sebou má aj podnikateľskú minulosť, ktorá vzbudzuje otázky. Viac si prečítajte v článku reportérky TRENDu Evy Mihočkovej.

Developer zo Slovenska MiddleCap Group pokračuje vo svojej expanzii v Londýne. Do svojho portfólia pridal exkluzívnu adresu. Najnovšou akvizíciou je administratívna budova v blízkosti známeho London Bridge. MiddleCap tak získal ďalšiu budovu na exponovanej adrese severného brehu rieky Temža, ktorá do centrálnej londýnskej štvrti City prinesie vyše 13-tisíc štvorcových metrov komerčných plôch. Pre spoločnosť MiddleCap ide v Londýne o v poradí druhý projekt. Projekt Seal House bol postavený v roku 1978 a jeho budúcu podobu navrhol známy ateliér Eric Parry Architects. Lokalita na južnej strane londýnskeho City je s výhľadom na blízke dominanty mesta ako najvyšší mrakodrap v Európe - vežu Shard, Tower Bridge na východe či St. Paul’s Cathedral.

Nemeckí strojári vo výrobnom podniku Manz Slovakia v Novom Meste nad Váhom sa chcú zviezť na vlne elektromobility. Najnovšie predstavili zámer investovať do zvýšenia výrobných kapacít v prevádzke v Novom Meste nad Váhom. Zámer počíta so zväčšením rozlohy terajšieho areálu zhruba o polovicu a Nemci v ňom chcú rozbehnúť výrobu a vývoj zariadení pre solárne technológie a elektromobily. Investícia zahŕňa rekonštrukciu jestvujúcej montážnej haly, výstavbu nových výrobných priestorov s expedíciou a výstavbu novej administratívnej budovy. To si vyžiada rozšírenie doterajších priestorov v Novom Meste nad Váhom. Nová hala, administratívne priestory či sklady výrobkov a expedície by mali byť umiestnené na časti voľného pozemku. Zmena sa bude týkať 13-tisíc štvorcových metrov, z čoho nové budovy zaberú zhruba 8-tisíc metrov štvorcových. TREND požiadal spoločnosť o detaily investície a čaká na odpoveď.

Európska únia (EÚ) sa pripravuje na sprísnenie pravidiel proti praniu špinavých peňazí, rok po predchádzajúcich reformách, ktoré sa po sérii škandálov v bankách ukázali ako nedostatočné. Vyplýva to z návrhu dokumentu EÚ. Regulačné úrady EÚ minulý rok zaskočilo odhalenie jedného z najväčších škandálov prania špinavých peňazí v Únii. Podozrivé platby vo výške približne 200 miliárd eur sa uskutočnili v malej estónskej pobočke Danske Bank v rokoch 2007 až 2015. Keď v septembri 2018 vypukol v Dánsku tento škandál, po iných, menších prípadoch, EÚ práve schválila piatu revíziu svojich pravidiel proti praniu špinavých peňazí. Škandál však rýchlo ukázal, že prepracovanie pravidiel je nedostatočné.