Študenti by do EP poslali ĽSNS či Progresívne Slovensko. Bodoval aj Ibrahim Maiga

10.05.2019, 14:28 | TREND.sk

V rámci Študentských volieb do Európskeho parlamentu študenti stredných škôl a gymnázií starší ako pätnásť rokov, a aj študenti vysokých škôl, inklinovali najmä k voľbe strany ĽSNS a Progresívne Slovensko.

Päťpercentné kvórum do Európskeho parlamentu prekročilo sedem subjektov - Kotleba-ĽSNS, Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia, OĽaNO, Sme rodina, SaS, Smer-SD a Priama demokracia.

Medzi jednotlivými regiónmi, zriaďovateľmi alebo druhu vzdelávania sa nezistili rozdiely v účasti študentov, vplývali teda na ňu iné faktory, napríklad podpora vedenia, uznanie učiteľov, propagácia na škole alebo spôsob organizácie študentských volieb.

Výsledky študentských simulovaných volieb do EP Strana Percentá ĽSNS 15.8 Progresívne Slovensko / Spolu 12.5 OľaNO 9.8 Sme rodina 7.7 SaS 6.5 Smer-SD 6.3 Priama demokracia 5.2 KDH 4.3 SNS 3.8 ZDROJ: Kancelária Európskeho parlamentu / Pre stredoškolákov

Volebné preferencie sa však výrazne líšia, a to tak, že stredné odborné školy a inak špecializované školy inklinovali k strane ĽSNS, a gymnazisti ku koalícii Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia.

Dá sa predpokladať, že nezanedbateľným faktorom pri výbere kandidáta bola aj rozpoznateľnosť kandidáta/kandidátky a ich mena. To dokazuje relatívne veľký počet preferenčných hlasov, ktoré dostal Ibrahim Maiga, napriek zanedbateľnej predvolebnej kampani.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil výsledky simulovaných študentských volieb, je aj fakt, že slovenskí študenti majú minimálne znalosti o tom, čo EÚ robí a ako funguje. Tieto výsledky naznačujú ovplyvniteľnosť študentov populistickou anti-EÚ kampaňou.

Neprehliadnite Prieskum: Voľby do parlamentu by vyhral Smer. Druhé miesto má ĽSNS

Do Národnej rady SR by sa dostalo deväť strán

Umiestnenie dvoch protipólnych strán na dvoch predných priečkach v počte hlasov pre stranu naznačuje dve protichodné nálady medzi mladými ľuďmi. Na jednej strane je to rezignácia a pocit strachu, a na druhej strane to je potreba pozitívnej zmeny a nádeje, vysvetľuje tlačová správa.

Študentské voľby, ktoré simulovali voľby do Európskeho parlamentu, prebehli v dňoch od 2. do 3. mája 2019 a od 6. do 7. mája 2019 na vopred zaregistrovaných školách po celom Slovensku. Do Simulovaných Študentských volieb do Európskeho parlamentu sa zapojilo 204 stredných škôl a 2 vysoké školy. Účasť na simulovaných Študentských voľbách do Európskeho parlamentu na stredných školách dosiahla 40,62 percenta. Spracovaných bolo 10 010 platných hlasov.