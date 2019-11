Štúdia Fed-u: Trumpove clá platia Američania, nie Číňania

26.11.2019, 13:17 | ČTK

Keď vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila vlani clá na čínsky dovoz, tvrdila, že dodatočné náklady ponesie Čína. Aby sa ceny čínskych výrobkov v amerických obchodoch nezmenili ani po pripočítaní 20-percentných ciel, museli by čínske firmy výrazne zlacnieť. Ceny, ktoré čínski dodávatelia účtujú svojim americkým odberateľom, sa takmer nepohli.

V praxi to teda znamená, že dodatočné náklady na clá, ktoré podľa odhadov predstavujú ročne zhruba 40 miliárd dolárov, nesú firmy v USA a nakoniec americkí zákazníci, vyplýva zo štúdie Federálnej rezervnej banky (Fed) v New Yorku.

Kvôli americko-čínskej obchodnej vojne americký Úrad colnej a hraničnej ochrany zvyšuje dovozné ceny čínskeho tovaru pri vstupe do krajiny až o 25 percent. Pokiaľ by čínske firmy absorbovali tieto náklady, museli by svoje ceny znížiť o 20 percent, aby boli na úrovni, ktorá by americkým výrobcom, veľkoobchodu aj maloobchodníkom umožnila udržovať ich vlastné ceny a zisky stabilné. To sa ale podľa americkej centrálnej banky nedeje.

Trumpove clá platia Američania

Údaje o dovoze z obdobia od júna 2018 do septembra 2019 ukazujú, že dovozné ceny klesli len o dve percentá. To je v súlade s poklesom cien, ktorý bol zaznamenaný aj v ďalších krajinách vplyvom spomalenia rastu globálneho obchodu, uvádza štúdia.

„Pokračujúca stabilita dovozných ciel pri čínskom tovare znamená, že clá musia zaplatiť americké firmy a spotrebitelia,“ napísal tím výskumníkov. Štúdia neodhaduje, ako sú tieto náklady rozdelené medzi firmy a koncových spotrebiteľov, teda ako znižujú zisky amerických predajcov čínskeho tovaru alebo zvyšujú ceny v obchodoch.

Clá majú aj tak svoju váhu

Výskumníci ale zistili, že Čína dopad vyšších ciel pociťuje. Podiel Číny na dovoze strojov a elektrických zariadení do USA sa od roku 2017 znížil o dva percentuálne body. Podiel na dovoze elektroniky o šesť percent. Tento podiel v prípade strojného zariadenia prevzali Európa a Japonsko a v prípade elektroniky a elektrického zariadenia Malajzia, Južná Kórea, Tajvan a Vietnam.

Výskum sa nezaoberal tým, aký veľký podiel na trhu mohli získať dodávatelia z USA ani tým, či sú ceny z iných krajín vyššie než z Číny.

Skutočnosť, že ceny čínskeho tovaru v dolároch neklesli, tiež znamená, že zhruba desaťpercentný pokles hodnoty čínskej meny od prvého zavedenia ciel nevyužili vývozcovia na udržanie konkurenčnej výhody, ako tvrdia niektorí americkí úradníci. Namiesto toho oslabenie meny slúži čínskym vývozcom na podporu zisku, uvádza podľa agentúry Reuters správa Fed-u.