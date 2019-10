Stúpajúce more vyženie milióny ľudí. Najväčšie problémy čakajú Áziu

30.10.2019, 09:05 | TASR

Približne trikrát viac ľudí než sa doteraz predpokladalo, je do roku 2050 ohrozených stúpajúcou hladinou morí. Na území, ktoré bude do polovice storočia trvalo pod hladinou prílivu, žije okolo 150 miliónov ľudí, vyplýva z výskumu nezávislej vedeckej organizácie Climate Center so sídlom v USA. Tento počet je významne vyšší než doterajší odhad 38 miliónov.