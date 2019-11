Súboj bánk sa vyostruje a závažný problém na D4: Najdôležitejšie správy dňa

12.11.2019, 19:00 | TREND.sk | TASR

Výber najdôležitejších správ zo Slovenska a zo sveta.

Hypotekárny súboj pokračuje

Neprejde takmer týždeň, aby niektorá zo slovenských bánk neprišla s nižšími úrokmi na hypotékach. Najnovšie sa do zlacňovania zapojila Prima banka, ktorá znížila úrok na 0,6 percenta. Pozrite si jesenný prehľad zliav na hypotéky od slovenských bánk.

Bugár telefonoval s Druckerom

Strana Most-Híd sa potáca okolo hranice zvoliteľnosti, Dobrá voľba okolo exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera napriek masívnej bilbordovej kampani ešte neprekročila hranicu troch percent. Rokovania o spoločnej kandidátke sa začali už skôr, definitívne rozhodnutie by malo padnúť v priebehu najbližších dní. Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár pre TREND potvrdil, že telefonoval s T. Druckerom. Rozprávali sa o tom, že by ľudia z Dobrej voľby išli do parlamentných volieb na kandidátke Mosta. T. Drucker rokovania o spoločnej kandidátke nevylúčil.

Na diaľnici D4 objavili väčší problém ako azbest

Statické skúšky únosnosti násypu na stavbe diaľnice D4 nevyhovujú, čo je pravdepodobne ešte horší problém ako nález azbestu. Uviedol to člen predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti Peter Gandl s tým, že násyp bude zrejme musieť zhotoviteľ rozobrať. Pri kontrole sa podľa neho v násype našlo drevo, textílie a podobné materiály, ktoré tam nemajú čo hľadať.

Čokoládovne z Bratislavy neodídu

Bratislavský Mondelez dokončil veľkú investíciu do nových výrobkov za sedem miliónov eur. Firma rozbieha novú výrobu čokoládových praliniek Milka Moments. Od materského koncernu teda dostala dôveru na ďalšie šírenie jednej z jeho najhodnotnejších globálnych značiek – Milky. Pralinky balené do nových typov obalov pritom bratislavská fabrika bude vyvážať do celej Európy a zamestnalo sa pri nich aj 42 nových pracovníkov.

Macron hovorí o globálnej politickej kríze

Líder Francúzska Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že globálny politický systém je v bezprecedentnej kríze a vyzval na vytváranie nových druhov spojenectiev a spolupráce na vyriešenie problémov sveta. S touto výzvou prišiel len pár dní po zverejnení jeho interview pre týždenník The Economist, v ktorom tvrdil, že NATO zažíva mozgovú smrť a že Európe hrozí prepad do bezvýznamnosti.

Manažéri Volkswagenu vyplácali odborárom nadmerné odmeny

Nemecká prokuratúra obvinila manažérov automobilky Volkswagen z porušenia dôvery v súvislosti s platmi a odmenami pre členov odborov. Ako o tom informovala agentúra Reuters, prokuratúra v Braunschweigu obvinila v tejto veci súčasného manažéra, bývalého manažéra, ako aj dvoch bývalých členov predstavenstva. Manažéri zodpovední za personálne otázky v rámci rovnomennej značky VW zvýšili podľa prokuratúry v období od mája 2011 do mája 2016 členom zamestnaneckej rady platy a odmeny na prehnane vysokú úroveň, čo firme spôsobilo škody vo výške 5,05 milióna eur.