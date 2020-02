Bratislava prebrala stratový odťahový biznis. Cena by mohla ísť hore

06.02.2020, 09:00 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Mestá aj odťahovacia firma tvrdia, že odvážanie zle zaparkovaných áut nie je lukratívny biznis. Napriek tomu ho chceli a chcú robiť. Od začiatku februára odťahuje autá v hlavnom meste opäť Dopravný podnik Bratislava. Po šiestich rokoch sa tak vracia sa k tejto medzi vodičmi nepopulárnej činnosti.

Od roku 2014 mesto delegovalo odťahovaciu službu koncesnou zmluvou na firmu Car Towing. Ako sa neskôr ukázalo, nebola to dobrá cesta ako preniesť svoje povinnosti na súkromníka.

Nové vedenie hlavného mesta už v minulom roku uvažovalo, že zmuvu so súkromnou odťahovou firmou vypovie. Lenže narazili na dlhú výpovednú lehotu.

„Analyzovali sme možnosti zabezpečovania odťahovej služby tak, aby nevznikali pochybnosti o jej zákonnosti. Koncesnú zmluvu bolo možné predčasne vypovedať len za prísne stanovených podmienok, pričom výpovedná doba bola šesť mesiacov,“ dodáva Peter Bubla, hovorca Bratislavy. Preto mesto zmluvu nechalo radšej expirovať do konca januára.

Bratislava teraz uzatvorilo s vlastným dopravným podnikom novú zmluvu len na rok. Plánuje totiž po zavedení parkovacej politiky v roku 2021 založiť nový komunálny mestský podnik, ktorý by mohol odťahovanie robiť.

Nezisková činnosť?

Nahnevaní vodiči riešili svoje odtiahnuté autá rôzne. Podľa informácii TRENDu sa niektorí hádali v priestore na odťahovanie s dispečerkou o výšku pokuty prípadne si vyhádali auto späť aj bez nej. Väčšina však zaplatila 99 eurový poplatok, pretože chceli auto čo najskôr späť.

V minulosti však predseda predstavenstva Radovan Valent spoločnosti Car Towing tvrdil pre web noviny.sk, že jeho firma vôbec na odťahu nezarába a nemá žiadny zisk.

Odôvodňoval to tým, že chýba zákon o zadržanom práve a má vysoké náklady na vydávanie vozidla 24 hodín a sedem dní v týždni. „K tomu nutnosť nonstop zabezpečenie dispenčingu a vydávania vozidiel, ďalej zákon o povinnostiach pri správe cudzieho majetku, zákon o GDPR,“ vymenúval R. Valent.

Koľko áut ročne firma odtiahla a aké z toho mala zisky je ťažko zistiť, keďže odťahovanie pre mesto nebolo jedinou činnosťou spoločnosti. Okrem toho robí aj komerčné odťahy pre súkromné osoby aj firmy. Tam si podľa jej webu účtuje 30 eur za naloženie a 30 eur za vyloženie auta. Prevoz v rámci Bratislavy stojí 99 eur a za kilometer mimo mesta si firma pýta jedno euro.

Podľa portálu FinStat.sk sa firma naozaj dostala v roku 2018 do straty viac ako 50-tisíc eur, ale predošlé roky bola v miernom zisku. Jej tržby však boli v poslednách rokoch v stovkách tisíc tržby. Vzhľadom na to, že počet jej zamestnancov bol len do 10 ľudí, personálne náklady zjavne neboli vysoké.

Car Towing v minulosti tvrdil, že za rok 2018 odtiahli asi 4 500 áut. Čerstvé čísla TRENDU neposkytol. Podobne ani magistrát nedisponuje takouto komplexnou štatistikou o odťahoch áut za posledné roky. „Máme vedomosť o tom, že v roku 2019 bolo vykonaných 5179 odťahov,“ prezrádza P. Bubla.

Odťahovanie v Banksej BystriciZdroj: TASR - Jozef Ďurník

Cena môže ísť hore

Aj Bratislava predpokladá, že nebude na odťahoch zisková. Dopravný podnik mal na odťah tri špecializované autá od spoločnosti Car Towing. Dve musel dokúpiť.

„Len jedno vozidlo bolo prevádzky schopné, preto sme obstarali ďalšie dve nové vozidlá v cene 79 900 eur za jedno vozidlo,“ informuje Adriana Volfová, hovorkyňa Dopravného podniku Bratislavy (DPB).

A.Volfová tvrdí, že pre nich odťahy znamenajú len náklady, tie im budú uhrádzané hlavným mestom na základe ich reálnej výšky štvrťročne.

„Odhadujeme, že Dopravnému podniku budeme mesačne doplácať za odťah,“ tvrdí P. Bubla. Podľa neho tam vstupujú najmä vysoké personálne náklady na nepretržitý dispečing a réžijné náklady. Cena za odťah zostáva nezmenená - 99 eur, ale nemusí ostať taká donekonečna. Mesto tvrdí, že po prvých týždňoch vyhodnotí činnosť odťahovky a podľa výsledkov analýzy prípadne zmení cenu.

K cene odťahu si vodič bude musieť prirátať ešte výšku pokuty za priestupky, ktorá bude závislá od rozhodnutia mestského policajta. Pohybuje sa v desiatkach eur. Auta budú kontrolovať a navrhovať na odťah mestskí aj štátni policajti. Na základe ich uváženia a závažnosti priestupku sa auto buď odtiahne alebo sa mu dá len „papuča“.

Aj ďalšie mestá na Slovensku TRENDu potvrdili, že odťahovanie pre nich nie je zisková činnosť. Takže ho buď zrušili ako napríklad v Nitre alebo ho robia so stratou ako v Košiciach.

Nezákonný odťah

Prenos možnosti odťahovať autá na súkromnú firmu od začiatku narážalo na viaceré rozporuplné názory právnej praxe a vyvolávalo pochybnosti. „Odťahovú službu totiž podľa zákonom môže zabezpečovať len hlavné mesto alebo právnická osoba ním založená alebo zriadená teda mestský podnik,“ vysvetľuje P. Bubla.

Car Towing mal preto v minulosti problémy s vymáhaním 99 eurového poplatku za odťah. Informovanejší vodiči mu totiž odmietali pokutu zaplatiť. Firma im auto musela vydať aj bez zaplatenia, lebo by im obmedzila prístup k súkromnému majetku.

V minulosti médiá upozorňovali, že odťahovanie áut súkromnou firmou bolo nezákonné celý čas od roku 2014. Právnici to vysvetľujú tým, že pri odtiahnutí auta ide o tak závažný zásah do majetkových práv občanov, že to môže urobiť iba štát, alebo mesto, alebo nimi zriadená firma určená výhradne na odťahovanie.

„V žiadnom prípade sa nesmie toto právo delegovať súkromníkovi. Čo potvrdilo aj niekoľko právoplatných rozsudkov z minulosti,“ vysvetľuje Milan Ficek, advokát kancelárie Ficek a Ficeková na svojom webe, kde sa venuje aj online právnemu poradenstvu.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť