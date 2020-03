Sulík má záujem byť súčasťou vlády v akejkoľvek kombinácii

03.03.2020, 12:44 | TASR

Strana SaS má záujem byť súčasťou vlády a je k dispozícii pre akúkoľvek konšteláciu. Po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou to v utorok vyhlásil líder SaS Richard Sulík s tým, že nechcú ďalšie komplikácie pre vznik vlády a súhlasia s rozdelením rezortov, a to osem pre OĽaNO, tri pre Sme rodina, dva pre SaS a dva pre Za ľudí. Ak sa líder Sme rodina Boris Kollár bude chcieť stať predsedom Národnej rady SR, SaS to bude rešpektovať.

V súvislosti s profilom niektorých kandidátov na ministrov R. Sulík podľa svojich slov súhlasí s predsedom Za ľudí A. Kiskom. Ten uviedol, že vláda musí mať silný morálny kredit a bol presvedčený o tom, že pokiaľ by to šlo, vláda by sa mala zostavovať bez lídra Sme rodina B. Kollára.

„Ak sú pochybnosti, treba sa pozrieť na minulosť tých ľudí preto, lebo existuje niečo ako reputačné riziko, a to naozaj táto nová, slušná pravicová vláda potrebuje čo najmenej,“ povedal v tejto súvislosti R. Sulík.

Šéf SaS súhlasí s rozdelením rezortov, podľa ktorého by jeho strane pripadli dve ministerstvá. „Máme dostatok odborníkov, máme silný program na to, aby sme vedeli dva rezorty riadiť,“ skonštatoval.

R. Sulík reagoval aj na návrh hnutia Sme rodina postaviť 25-tisíc nájomných bytov ročne. To sa podľa neho nedá kapacitne stihnúť. „Nie je kde a za čo postaviť tie byty,“ dodal. Znamenalo by to podľa neho, že by sa Slovensko extrémne rýchlo a extrémne veľa zadlžilo, čo R. Sulík nechce.

Ak by to bol menší počet, napríklad dvetisíc bytov ročne, s tým by súhlasil. Najsilnejšia strana, teda OĽaNO, si podľa neho vybrala post premiéra, B. Kollár ašpiruje na post predsedu parlamentu.

„A keď my budeme akceptovať pravidlo v prípade ich dvoch, tak očakávam, že bude akceptované to isté pravidlo v prípade nás. My sme tretia najväčšia strana, čiže po tých dvoch pozíciách by sme mali byť na rade my,“ reagoval na otázky novinárov, či má stále záujem o ministerstvo financií.

Nepovedal teda jasne, či bude trvať na tomto rezorte pre svoju stranu. „Kvalita tej dohody je oveľa dôležitejšia ako rýchlosť,“ povedal R. Sulík na otázku, kedy by mohla byť hotová koaličná dohoda. Dodal, že to môže byť 18 dní aj 30.