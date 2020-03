Sulík: Mihál sa vracia do SaS, strana má záujem o rezort financií a školstva

09.03.2020, 09:03 | TASR

Do strany SaS sa po parlamentných voľbách vracia jej bývalý člen Jozef Mihál. Na pondelkovej tlačovej konferencii to oznámil predseda SaS Richard Sulík s tým, že nemajú zatiaľ dohodu na konkrétnej funkcii v exekutíve, do ktorej by ho obsadili.