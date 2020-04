Sulík: Nájomné zatvorených obchodných prevádzok znížime o 80 percent

02.04.2020, 19:40 | TASR

Nájomcom obchodných prevádzok zatvorených štátom pre pandémiu ochorenia COVID-19 by malo nájomné počas obmedzení klesnúť o 80 percent. Približne polovicu z tejto zľavy by mali znášať prenajímatelia, druhú polovicu štát. Presnejšie podmienky bude riešiť koaličná rada. Povedal to vo štvrtok po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).