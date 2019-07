Sulík povedal, ako by si predvolebnú dohodu predstavoval on

25.07.2019, 13:20 | TASR

Opozičné strany by sa nemali naháňať za spoluprácami a dohodami, tvrdí to predseda opozičnej SaS Richard Sulík. Diskusiám o spolupráci sa nevyhýba, kompromisy sa však podľa neho robia po voľbách. Je presvedčený o tom, že po budúcoročných voľbách dôjde k výmene vládnych strán. Novovzniknuté strany by podľa neho mali byť opatrné pri odhodlaní prevziať zodpovednosť za krajinu.