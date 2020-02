Sulík povedal, ktoré ministerské kreslo chce. Má to ale háčik

26.02.2020, 13:11 | TASR

Predseda opozičnej SaS Richard Sulík by sa uchádzal o post ministra financií v prípade, ak by SaS bola druhou najsilnejšou stranou vo vládnej koalícii. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii v parlamente.