Sulík sa chce pridať k PS/Spolu a KDH. Partneri sa k nemu nehrnú

15.08.2019, 19:00 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Keď Trend pred pár dňami publikoval rozhovor s podpredsedom SaS Ľubomírom Galkom, hovorca SaS požiadal o opravu. Dôvodom bol titulok, kde stálo, že Richard Sulík je proti predvolebnej dohode s PS/Spolu a KDH. Predseda SaS následne poskytol TRENDU krátky rozhovor, kde vysvetlil, že je otvorený pristúpeniu k dohode, ale „nič netreba siliť“.

Galko vs. Sulík

„Každá dohoda je dobrá, keby to stálo na mne, tak by sme sa tam mali pridať,“ vyhlásil Ľubomír Galko v debate TRENDU. Takto ústretovo a jednoznačne sa predseda SaS Richard Sulík o možnosti opozičného predvolebného paktu nikdy nevyjadril. Obaja sa však zhodujú na podmienke, že dohoda s PS/Spolu a KDH má zmysel len vtedy, ak jej súčasťou bude aj záväzok, že strany nevstúpia po voľbách do koalície so Smerom, SNS a ĽSNS.

Neprehliadnite Galko podporuje predvolebnú dohodu SaS s konkurenciou

Podpredseda SaS Ľubomír Galko podporuje uzavretie predvolebnej dohody s PS/Spolu, Za...

R. Sulík sa v minulosti vyjadroval k predvolebnej opozičnej dohode rezervovane, až negatívne. Ešte 10. júla uviedol, že „koalície sa tvoria po voľbách… jasne sme definovali, aké máme riešenia a vieme, s kým je možné ich presadiť. Netreba na to podpisovať dohody, treba mať dostatočnú podporu voličov.“

O týždeň neskôr v rozhovore pre aktuality.sk pripustil, že SaS k dohode môže pristúpiť, ale vzápätí ju označil za „ošiaľ a divadlo pre voliča,“ s tým, že nie je ochotný podpisovať „prázdne frázovité dohody.“

R. Sulík aktuálne pre TREND zdôraznil, že predvolebný opozičný pakt s jasným záväzkom o vylúčení budúcej spolupráce so Smerom, SNS a ĽSNS podporuje: „Ak dôjde k príležitosti uzavrieť takúto dohodu, tak sme tomu otvorení.“

Slovný ping-pong

Čo teda stojí v ceste, aby sa opozičná dohoda o neútočení rozšírila o SaS?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť