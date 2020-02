Koronavírus zabil automobilovú udalosť roka v Európe. Po svete pribúda zákazov

28.02.2020, 11:51 | TASR

Tohtoročný medzinárodný autosalón v Ženeve bol kvôli koronavírusu zrušený. Oficiálne to v piatok oznámili organizátori podujatia. V súvislosti so šírením koronavírusu podnikli zákazy a obmedzenia viaceré krajiny.

Autosalón, ktorý každoročne priláka desaťtisíce návštevníkov, sa mal uskutočniť nasledujúci týždeň. Úrady vo Švajčiarsku zároveň vydali zákaz verejných a súkromných akcií, ktorých by sa zúčastnilo viac ako tisíc ľudí.

Usporiadateľská spoločnosť Palexpo už o zrušení autosalónu informovala aj vystavovateľov. V uplynulých dňoch už účasť na veľtrhu zrušili zástupcovia niektorých automobiliek, dôvodom bola práve epidémia koronavírusu.

Nový typ koronavírusu sa od decembra šíri z Číny. V posledných dňoch ale zaznamenáva čoraz viac prípadov aj v Európe, najhoršie je zasiahnuté Taliansko. Kvôli cestovným obmedzeniam už boli zrušené aj niektoré ďalšie akcie, napríklad veľtrh mobilných technológií v Barcelone.

Švajčiarska vláda uvalila v piatok zákaz na všetky verejné aj súkromné podujatia s viac než tisíc účastníkmi po tom, ako v krajine stúpol počet osôb nakazených koronavírusom na 15.

„Chceme obmedziť počet nových infekcií tak, ako to len bude možné,“ uviedol švajčiarsky minister vnútra Alain Berset na tlačovej konferencii v Ženeve. Zákaz by mal platiť najmenej do 15. marca, pričom sa ale nebude vzťahovať na kancelárske budovy, v ktorých pracuje viac než tisíc osôb. Podujatia s menším počtom účastníkov môžu byť zorganizované len po ich vyhodnotení a schválení miestnymi úradmi.

Obmedzenia a zákazy

V súvislosti so šírením koronavírusu podnikli zákazy a obmedzenia viaceré krajiny. Saudská Arábia kvôli epidémii dočasne zakázala vstup do krajiny zahraničným pútnikom, ktorí miera do dvoch najposvätnejších miest islamu, teda Mekky a Mediny. Úrady neuviedli, ako dlho bude obmedzenie platiť.

Irak zakázal všetky verejné zhromaždenia a na svoje územie odoprel vstup cestujúcim z Kuvajtu a Bahrajnu. Iračania majú momentálne zakázané cestovať do Číny, Iránu, Japonska, Južnej Kórey, Thajska, Singapuru, Talianska, Bahrajnu a Kuvajtu. Cestujúci z týchto krajín majú zároveň zákaz vstupu na územie Iraku.

Okrem toho v krajine nariadili od 27. februára do 7. marca celoštátne zrušenie výučby na školách i univerzitách a tiež zatvorenie kín, kaviarní, klubov a ďalších miest, kde sa zhromažďuje verejnosť.

Nemecká vláda v súvislosti so šírením koronavírusu zavádza nové opatrenia vrátane registrácie pasažierov, ktorí sa vracajú z postihnutých krajín leteckou dopravou. Uviedol to na svojej stránke týždenník Der Spiegel.

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn a minister vnútra Horst Seehofer informovali o opatreniach v boji s novým typom koronavírusu na tlačovej konferencii v Berlíne. Cestujúci vracajúci sa do Nemecka z Číny, Južnej Kórey, Japonska, Iránu a Talianska budú musieť úradom oznámiť miesto svojho pobytu. Pasažieri po vystúpení z lietadla vyplnia špeciálne registračné karty, aby ich úrady mohli bezprostredne kontaktovať v prípade, že sa nákaza potvrdí u niektorého z cestujúcich.

Zabíjanie zvierat

Rusko zaviedlo odchyt a odstrel túlavých zvierat v rámci série opatrení proti koronavírusu. „V súčasnosti uskutočňujeme rozsiahlu a komplexnú deratizácia mesta,“ povedala Jelena Andrejevová, šéfka moskovského oddelenia federálnej služby pre dohľad v oblasti ochrany spotrebiteľov (Rospotrebnadzor).

Odstrel a odchyt túlavých zvierat je súčasťou balíka opatrení zameraných na boj proti šíreniu koronavírusu, do ktorého patrí aj obmedzenie vydávania víz iránskym a čínskym občanom či obmedzenia letov do Číny, Južnej Kórei a ďalších krajín zasiahnutých koronavírusom. Organizácie venujúce sa ochrane zvierat ruské opatrenie označili za „hlúpe, nevedecké a jednoducho kruté“.

Zatvorené školy

Japonský premiér Šinzó Abe požiadal verejné školy po celej krajine, aby od 2. marca ostali zatvorené. „Vláda pokladá zdravie a bezpečnosť detí za dôležitejšie než všetko ostatné,“ povedal.

Jarné prázdniny sa začínajú koncom marca. Opatrenie prichádza v čase narastajúcich obáv z pribúdania nezistiteľných prípadov na severe Japonska a iných miestach krajiny.

Predstavitelia najsevernejšieho hlavného japonského ostrova Hokkaido vo štvrtok už skôr uviedli, že zatvárajú všetkých 1 600 základných škôl prvého aj druhého stupňa.

Takisto aj Disneyland v Tokiu sa rozhodol kvôli šíreniu koronavírusu dočasne uzatvoriť svoje priestory.