Švédsko zdaní banky. Dôvodom je zvyšovanie výdavkov na obranu

04.09.2019, 15:00 | Jaroslav Fabok | © 2019 News and Media Holding

Švédsko chce do roku 2025 zvýšiť výdavky na obranu na 1,5 percenta HDP. Ide o reakciu na silnejúce aktivity ruskej armády v Baltskom mori. Riešenie, ktoré umožní pokryť nový balík výdavkov na obranu, našla švédska vláda vo zvýšení daňového zaťaženia pre bankový sektor.

Odhady švédskeho ministerstva financií hovoria, že nová daň by mala do roku 2022 priniesť do štátneho rozpočtu približne päť miliárd švédskych korún (v prepočte 508 miliónov dolárov). Vládni sociálni demokrati chcú týmto krokom prinútiť finančný sektor k výraznejšej participácii na napĺňaní štátnej kasy.

Švédska ministerka financií Magdalena Anderssonová argumentuje v prospech zvýšenia daňového zaťaženia švédskych bánk aj rizikovosťou tohto sektora. „Banky môžeme zdaňovať výraznejšie ako v súčasnosti. Pre ekonomiku predstavujú riziká, takže si myslím, že je rozumné, aby prispievali viac“, spresňuje M. Anderssonová.

Obavy z Ruska

Zisky, ktoré

