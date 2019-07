Svet má 70-biliónovú dôchodkovú sekeru

Populácia v mnohých krajinách starne a podiel dôchodcov na nej rastie. Zvyšujúci sa počet dôchodcov a ľudí blízkych dôchodku tlačí politikov k znižovaniu odchodu veku do dôchodku a zvyšovaniu sociálnych istôt. To v kontexte rastúceho rozdielu medzi existujúcimi úsporami na dôchodok a potrebou výplat budúcich dôchodkov vytvára globálnu sekeru vo výške 70 biliónov dolárov. Tá sa do roku 2050 zvýši na neuveriteľných 400 biliónov dolárov.