Svet spomína na zosnulého basketbalistu Kobyho Bryanta

26.01.2020, 21:00 | TASR

Jeden z najlepších basketbalistov histórie Kobe Bryant zahynul v nedeľu po páde helikoptéry vo veku 41 rokov. Pri nehode zahynuli ďalší štyria ľudia. Nehoda sa stala v Kalifornii.

Aktualizované o 21:12: Bryantova helikoptéra sa zrútila na predmestí Los Angeles v nedeľu ráno miestneho času, po páde vypukol požiar. Podľa zdroja zahynulo deväť ľudí. Príčinu tragédie vyšetrujú.

Spolu s ním zahynula aj jeho 13-ročná dcéra Gianna. Na palube s nimi bol aj 56-ročný bejzbalový tréner John Altobelli, ktorý viedol 27 rokov družstvo univerzity Orange Coast, so svojou ženou Keri a 13-ročnou dcérou Alyssou.

Aktualizované 27.1. o 8:40: Bryantova helikoptéra sa zrútila v blízkosti mesta Calabasas v štáte Kalifornia, asi 65 kilometrov severozápadne od Los Angeles, v nedeľu ráno približne o desiatej hodine miestneho času. Rodiny sa presúvali na basketbalový zápas mládežnickej ligy.

Denník Los Angeles Times uviedol, že helikoptéra havarovala v hmlistom počasí a požiar sťažoval záchranným zložkám dostať sa bližšie k nehode. „Hmly bolo priveľa. Počasie nenapĺňalo minimálne podmienky pre vzlietnutie,“ vysvetľoval podľa ESPN hovorca policajného oddelenia v Los Angeles Josh Rubenstein, prečo sa záchranné zložky začali presúvať k miestu nešťastia až neskôr popoludní.

Príčinu tragédie vyšetrujú. Podľa prvých správ sa helikoptéra nachádzala o 9.40 miestneho času vo výške 2000 stôp nad morom a stúpala, no potom prudko klesla do výšky 1400 metrov nad morom a narazila do kopca.

K nehode prišlo iba niekoľko hodín po tom, ako Bryant na sociálnej sieti Twitter gratuloval LeBronovi Jamesovi. Ten ho ako súčasný hráč Los Angeles Lakers prekonal na palubovke Philadelphie na tretej priečke v historickom poradí strelcov NBA.

Práve v drese Lakers odohral Bryant v rokoch 1996 až 2016 celú bohatú kariéru. Stal sa päťnásobným šampiónom NBA (2000-2002, 2009, 2010), dvakrát ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča finálovej série play off (2009, 2010) a v roku 2008 za najužitočnejšieho hráča súťaže.

S tímom USA získal dve zlaté olympijské medaily (2008, 2012).

Aktualizované 27.1. o 8:20:

Jordan, LeBron a ...?

Fanúšikovia basketbalu v diskusii o tom, kto je najlepším hráčom všetkých čias, spomínajú hlavne mená Michael Jordan a LeBron James. Lenže prívlastok prvej skutočne globálnej hviezdy tohto športu bude naveky patriť Kobemu Bryantovi.

Keď v 90. rokoch žiaril Jordan, bol basketbal ešte lokálny šport populárny v USA a pár európskych krajinách. Práve vtedy, v roku 1996, sa syn bývalého hráča NBA Joa Bryanta rozhodol k netradičnému kroku. Prihlásil sa na draft, hoci mal iba 18 rokov.

Dovtedy iba štyria hráči prešli do NBA priamo zo strednej školy a všetko to boli pivoti. Dnes už to podľa pravidiel nie je možné. Mladý krídelník však túžil hrať v NBA a univerzitný basketbal ho nezaujímal. Ak by ho nik nedraftoval, bol pripravený odísť na rok do Talianska, kde dohrával kariéru aj jeho otec.

Vývoz fenoménu

Kobe Bryant bol zrejme prvým Američanom, ktorý si vedel predstaviť, že kvalitný basketbal sa môže hrať aj mimo USA. Z trinástej pozície si ho napokon vybrali Charlotte Hornets, no iba ako výmenný artikel. Klub zo Severnej Karolíny túžil vtedy bojovať o titul a mladý talent vymenil do Kalifornie za Vladeho Divaca. Bola to jedna z najväčších chýb v histórii amerického športu.

V Charlotte sa dodnes z titulu neradovali, Bryant priviedol Los Angeles Lakers k piatim triumfom. Prvé zlaté obdobie prišlo v troch sezónach v období 2000 – 2002. Krídelník Bryant vytvoril perfektne zohraté duo s mohutným pivotom Shaquillom O'Nealom.

Lakers v roku 2004 vymenili Shaqa do Miami a ponúkli Bryantovi dlhodobú zmluvu. Umožnili mu tak stať sa duchovným nástupcom Magica Johnsona a niekým, kto obetoval celú svoju kariéru jednému klubu. Bryant napokon strávil v žlto-fialovom drese celú svoju 20-ročnú kariéru.

Pribudli v nej ďalšie dva tituly v rokoch 2009 a 2010, keď našiel ideálneho spoluhráča v podobe španielskeho pivota Paua Gasola. Práve tieto dva triumfy patrili k vrcholu jeho klubovej kariéry, získal po nich ocenenie MVP finále.

Koš za košom

Prirodzený strelec sa zapísal do štatistík NBA aj v januári 2006, keď nastrieľal 81 bodov. V zápase proti vtedy slabému Torontu síce o veľa nešlo, no takých duelov bolo odvtedy veľa a nikto sa k jeho výkonu v ďalších rokoch ani nepriblížil. Iba Wilt Chamberlain zaznamenal dávnejšie v NBA lepší strelecký výkon, keď dal 100 bodov. Lenže popularita Bryanta by nikdy nebola taká veľká, ak by sa obmedzila iba na domácu pôdu.

Rodák z Philadelphie stál aj za obrodou reprezentácie USA. Američania prežili v úvode tisícročia viacero neúspechov, ktoré vyvrcholili bronzom na OH 2004 v Aténach. Bryant dokázal presvedčiť všetky hviezdy USA, aby obetovali leto a išli si s ním zahrať na olympiádu.

Získal dve zlatá v Pekingu 2008 a Londýne 2012. Inšpiroval novú generáciu hráčov USA na čele s LeBronom Jamesom, ktorá brala medzinárodné podujatia vážne a dokázala zvýšiť globálny záujem o basketbal na maximum. Pred polrokom sa do Číny vrátil, keď prijal ponuku robiť ambasádora majstrovstiev sveta 2019.