Svetoví lídri sa spojili. Zmena klímy si vyžaduje investíciu 1,8 bilióna dolárov

Investícia 1,8 bilióna dolárov (1,63 bilióna eur) do opatrení na adaptáciu zmeny klímy počas nasledujúcich desiatich rokov môže priniesť benefity v hodnote viac ako sedem biliónov dolárov (6,34 bilióna eur). Uvádza to globálna správa, ktorá stanovila päť hlavných adaptačných stratégií.

Správa Globálnej komisie pre adaptáciu varuje, že svet je vážne nepripravený na neodvratné následky klimatickej zmeny. Tento stav bude mať za následok chudobu, nedostatok vody a prudko stúpajúci počet migrantov.

Investície v hodnote vyše bilióna dolárov budú potrebné na odvrátenie „klimatického apartheidu“, kde bohatí budú schopní čeliť následkom zmeny klímy, ale chudobní nie. Táto investícia však bude oveľa menšia ako prípadné náklady, keby sa nerobilo nič.

Štúdiu vypracovala Globálna komisia pre adaptáciu (GCA), ktorú zvolalo 20 krajín. Na jej čele stojí zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates, bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun a výkonná riaditeľka Svetovej banky Kristalina Georgieva. Okrem nich sa na správe podieľala skupina 34 lídrov z oblasti politiky, biznisu a vedy. Spoločne tvrdia, že je našou povinnosťou investovať do adaptačných opatrení, z ktorých bude mať úžitok celý svet.

Patrick Verkooijen, generálny riaditeľ GCA, pre Guardian tvrdí, že „investovanie do adaptácie je v záujme každého národa“. Správa odhaduje, že výdavky v hodnote 1,8 bilióna dolárov do roku 2030 do piatich kľúčových oblastí by mohli priniesť benefity vo výške 7,1 bilióna dolárov tým, že sa vyhneme škodám a zvýši sa hospodársky rast.

Päť adaptačných stratégií

V najbližšom desaťročí by sme podľa správy mali investovať do pár hlavných oblastí.

